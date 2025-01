Rilancio in extremis del Napoli, beffata la concorrenza

Il calciatore sembrava oramai destinato a trasferirsi altrove in questo calciomercato, ma invece così non sarà.

Quando si ha a che fare con il Napoli, l’ultima parola spetta sempre ad Antonio Conte, ed anche questo è stato il caso, visto che il salentino ha più voce, ed a piacimento, stravolto le carte in tavola durante le trattative. Il calciatore, talento indiscusso della Serie A, è oramai da settimane vicino a firmare per un’altra grande squadra del campionato italiano, ma l’interessamento del Napoli lo starebbe facendo tergiversare, visto che l’idea di mettersi al servizio del salentino lo stuzzicherebbe e non solo.

L’impressione, comunque, è che si stia viaggiando spediti verso una direzione che non prevederebbe Napoli come meta finale, ma mai come in questi casi vige la regola del “mai dire mai“.

Rilancio in extremis del Napoli per il giocatore

Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte un giocatore di qualità e prospettiva, ed è per questo che nonostante le ultime notizie, il club partenopeo non avrebbe mollare la presa sul giovane talento della Serie A. Il futuro del ragazzo non sembrerebbe essere affatto in azzurro, complice anche l’evolversi delle trattative in questi giorni, ma l’impressione è che quasi come se l’ultima parola spettasse all’allenatore salentino, che a quanto pare avrebbe in pugno la preferenza del calciatore.

Da capire da qui ai prossimi giorni come si evolveranno le cose, con il Napoli che non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul giocatore, anzi, avrebbe pronto addirittura un rilancio per cercare di cambiare le carte in tavola per portare le trattative dalla propria parte.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, nonostante il pressing della Lazio sul ragazzo, il Napoli avrebbe pronto un concreto rilancio per Jacopo Fazzini, numero 10 dell’Empoli per il quale Aurelio De Laurentiis starebbe personalmente parlando con il presidente Fabrizio Corsi.

Il Napoli ci prova comunque

Il Napoli ha intenzione di provarci comunque per Jacopo Fazzini, nonostante il giovane talento dell’Empoli sembrerebbe essere destinato a finire a giocare altrove.

Il classe 2003 è infatti sempre più vicino alla Lazio di Marco Baroni, che prima di chiunque altro ha avviato i dialoghi con i toscani per l’acquisto del giocatore. Nonostante questo, però, l’interesse del Napoli starebbe rallentando di gran lunga la chiusura dell’operazione, visto che Fazzini sarebbe attratto dalla possibilità di finire a giocare per Antonio Conte, aspetto tutt’altro che da sottovalutare considerato il fatto che molto spesso, in questi casi, la volontà del giocatore gioca un ruolo fondamentale. Da capire adesso chi il presidente Fabrizio Corsi vorrà accontentare, se le casse del suo club o la volontà del ragazzo, che sembrerebbe essere piuttosto chiara. Staremo a vedere.