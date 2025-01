Danilo e non solo: doppio colpo in difesa del Napoli dalla Serie A

Danilo è ad oggi la priorità per la difesa del Napoli, anche se la dirigenza partenopea si starebbe muovendo anche per un altro profilo.

Fino a quando il difensore brasiliano non si libererà dalla Juventus Antonio Conte non avrà a disposizione il suo difensore centrale, e questo tira e molla rischia di andare avanti per tutta la sessione di calciomercato se le parti non riescono a trovare un accordo. Impensabile una cosa del genere, motivo per il quale il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe già lavorando anche per l’alternativa a Danilo, giocatore che potrebbe sbarcare a Napoli ancor prima dell’oramai ex capitano della Juventus se le cose non dovessero risolversi entro una quindicina di giorni.

Non solo Danilo per la difesa del Napoli

Danilo è oramai certo di vestire la maglia del Napoli a partire da questo calciomercato, anche se il tira e molla con la Juventus per quanto riguarda la sua rescissione starebbe decisamente allungando i tempi, cosa che inevitabilmente starebbe innervosendo Antonio Conte. Il grave infortunio di Alessandro Buongiorno costringe il club azzurro a non perdere altro tempo e correre immediatamente ai ripari, anche perché la coppia Marin-Juan Jesus non ispira fiducia all’allenatore salentino.

Per questo motivo se il discorso Danilo non dovesse sbloccarsi da qui a qualche giorno, il Napoli avrebbe già pronta l’alternativa sulla quale andare a parlare. Giocatore d’esperienza nazionale ed internazionale, militante anch’esso in Serie A e che il direttore sportivo Giovanni Manna stava seguendo già da diverso tempo, proprio in caso di situazioni del genere. Alla fine il dirigente azzurro ha avuto ragione nel muoversi d’anticipo, anche se prima di affondare il colpo su quest’altro difensore il Napoli vuole essere sicuro di non riuscire più ad arrivare a Danilo, scenario però impossibile.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, se l’arrivo del difensore della Juventus dovesse saltare, il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo su Ardian Ismajli dell’Empoli.

Napoli: l’alternativa a Danilo è ancora più low cost

Sotto questo punto di vista, però, il club partenopeo non si farebbe trovare impreparato, visto che il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe individuato in Ardian Ismajli l’alternativa perfetta a Danilo. Colpo low cost e con esperienza nazionale ed internazionale, il difensore e capitano dell’Empoli potrebbe approdare in azzurro per una cifra che si avvicina ai 6 milioni di euro, anche se gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero portare De Laurentiis a risparmiare qualcosina.