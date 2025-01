Prendono subito Osimhen grazie allo scambio: il Napoli dice sì

Victor Osimhen potrebbe lasciare subito il Galatasaray a fronte delle notizie trapelate in merito al suo futuro in questo calciomercato.

Stando a queste, infatti, l’attaccante nigeriano potrebbe finire al centro di un’operazione di scambio sulla quale il Napoli starebbe lavorando da qualche giorno. Stiamo parlando di un’opportunità troppo ghiotta che il club partenopeo non si può far sfuggire, complice anche la contropartita tecnica, assolutamente di livello, che verrebbe inserita nelle trattative.

I presupposti per parlare di affare fatto ci sono tutti, anche perché i dialoghi tra le parti viaggerebbero spediti, ma bisogna muoversi con cautela perché qui in un niente le carte in tavola potrebbero essere stravolte.

Osimhen via dal Galatasaray in uno scambio: il Napoli pronto a chiudere

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che già in questo calciomercato potrebbe salutare il Galatasaray per diventare il nuovo numero 9 di una nobile decaduta d’Europa. In questi giorni non si sta facendo che parlare di questo, complice anche i discorsi che sembrerebbero essere in fase avanzata con il Napoli.

L’intenzione è dunque quella di strappare il nigeriano al Galatasaray per rinforzare l’attacco in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà quello di risalire in classifica. Il club partenopeo, in tutto questo, sembrerebbe essere anche disposto a sedersi al tavolo delle trattative per parlare di quest’operazione, ma la posizione di Aurelio De Laurentiis non è assolutamente cambiata: o si pagano i 75 milioni di clausola o Victor Osimhen non si muove da dove sta. Un modo per riuscire a far cambiare idea al Napoli, però, ci sarebbe, pista che il club interessato all’attaccante nigeriano ha assolutamente voglia di percorrere, anche per riuscire a risparmiare qualcosina.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il Manchester United potrebbe arrivare a Victor Osimhen grazie ad uno scambio. L’idea dei Red Devils è infatti quella di proporre una contropartita tecnica al Napoli per l’ex Lille, al quale ovviamente potrebbe essere aggiunto anche un compenso economico, seppur minimo.

Osimhen in scambio: il Napoli ne approfitta

Il Manchester United vuole Victor Osimhen, ed il Napoli è pronto a lasciarglielo nel momento in cui le sue condizioni e richieste dovessero essere accontentate. Come quest’estate, il club partenopeo pretende i 75 milioni di della clausola rescissoria, anche se i Red Devils potrebbero cercare di convincere De Laurentiis con una formula alternativa, quello dello scambio.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, infatti, pur di arrivare ad Osimhen lo United potrebbe offrire in scambio al Napoli Rashford, profilo super apprezzato dalle parti di Castelvolturno e che potrebbe convincere il club partenopeo ad allentare la presa. Il cartellino del 10 inglese potrebbe però non bastare, ma con un minimo conguaglio economico potrebbe esserci la fumata bianca. Staremo a vedere.