Napoli: infortunio Politano, svelati i nuovi tempi di recupero

Le condizioni dell’esterno di Conte continuano a tenere banco in casa partenopea. Ecco come sta e quando lo si potrà rivedere in campo

L’infermeria di Castel Volturno è piena. La doppia tegola Politano-Kvaratskhelia costringe Antonio Conte di vivere una sorta di piccola emergenza considerato anche il problema fisico di Buongiorno. Il tecnico leccese in conferenza stampa ha tolto via tutti gli alibi sottolineando la fiducia massima nella rosa a disposizione, ma sicuramente le tre assenze peseranno a lungo andare. Per questo motivo la speranza è che di poter recuperare il prima possibile almeno i due giocatori offensivi.

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulle condizioni di Politano. L’esterno capitolino è out per un problema al polpaccio e la sua assenza rischia di pesare molto sul Napoli. Il giocatore, infatti, è imprescindibile per Conte e quindi il suo non essere in campo sta portando il tecnico a modificare il proprio modo di scendere in campo. Ora la speranza è quella di recuperarlo il prima possibile, ma le sensazioni non sono positive.

Tegola Politano: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Politano sono ancora tutti da verificare. L’elongazione del soleo è da valutare quasi giorno per giorno per capire come risponderà il fisico del giocatore. In passato ci sono stati anche recuperi lampo come magari dei rientri più tardi rispetto a quanto previsto.

La certezza è rappresentata dal fatto che almeno per una settimana Politano resterà fuori per infortunio. Quindi ad oggi il forte dubbio è rappresentato dalla presenza contro il Verona. Considerata la linea di Conte nel passato, sembra molto difficile ipotizzare un suo recupero per il prossimo weekend. Possibile un ritorno in campo a metà gennaio, ma molto dipenderà anche dalle risposte che darà il suo fisico. La speranza è che comunque si possa riuscire ad averlo a disposizione il prima possibile.

Vi abbiamo spiegato in precedenza l’importanza da parte di Politano nel modo di giocare di Antonio Conte. Questo rende molto difficile pensare ad una sua assenza per lungo tempo, ma molto dipenderà dalle risposte che darà il fisico e si aspetteranno i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Infortunio Politano: Conte preoccupato

L’infortunio di Politano preoccupa molto Conte tanto che sta lavorando ad un cambio modulo proprio per essere più coperto. La speranza è che il giocatore possa rientrare il prima possibile per riuscire a dare una mano ai suoi compagni.