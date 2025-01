Napoli: colpo a zero dall’Inter, c’è il sì di Conte

In casa partenopea si lavora anche alla prossima stagione. Il tecnico leccese ha già individuato il primo obiettivo: ecco tutti i dettagli

È un Napoli che inizia a guardare anche al futuro. Il progetto di Conte, come spiegato più di una volta, è triennale e per questo motivo il tecnico ha chiesto alla società di lavorare sin da subito alla prossima stagione. L’obiettivo è quello di non commettere gli errori commessi in estate e muoversi da ora per individuare gli obiettivi giusti. E c’è un giocatore che piace molto all’allenatore e si spinge per averlo entro luglio.

Secondo le informazioni di Tuttosport, c’è già stato un tentativo nell’immediato, ma nessuna apertura. Durante il calciomercato estivo, però, il giocatore si potrebbe liberare a zero e il Napoli un pensiero lo sta facendo. Non è una trattativa semplice per diversi motivi. Ma se sarà senza squadra, allora in quel caso assisteremo a maggiori chance per vederlo con la maglia dei partenopei e alla corte di Conte.

Calciomercato Napoli: affare a zero, i dettagli

Il Napoli in passato non è mai stato attento ai colpi a zero. In questo momento la strategia sta cambiando e non è da escludere che si possa pensare di puntare sui giocatori in scadenza. L’intenzione è molto chiara: ovvero puntare anche su giocatori non giovanissimi, ma che possono comunque dare una mano importante a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Uno dei giocatori che Conte vuole a tutti i costi è de Vrij. C’è stato un tentativo già per il calciomercato invernale, ma la priorità dell’olandese è sempre l’Inter. Per il momento il discorso è rinviato alla prossima estate. Se non ci dovesse essere un rinnovo con il club nerazzurro, per il difensore il Napoli potrebbe diventare la prima vera opzione. Siamo naturalmente in questo momento nel campo delle ipotesi visto che non è chiaro come si muoverà Marotta.

Una cosa è certa: il Napoli continua a seguire da vicino de Vrij e spera di riuscire a portarlo entro il calciomercato estivo alla rote di Conte. Non semplice per diversi motivi e quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Mercato Napoli: de Vrij resta un obiettivo

Conte spinge per avere de Vrij a Napoli e ha chiesto alla società di provare a convincerlo entro l’estate. Al momento la priorità per l’olandese è l’Inter, ma se non ci sarà il rinnovo, il centrale potrebbe rappresentare il primo rinforzo di questo calciomercato per i nerazzurri.