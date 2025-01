Dani Olmo-Napoli: c’è l’annuncio

Il futuro del giocatore spagnolo è assolutamente ancora da scrivere. E rispunta l’opzione partenopea visto che il calciatore viene seguito da tempo

Sono giorni fondamentali per il futuro di Dani Olmo. Il giocatore spagnolo per il momento non può essere schierato dal Barcellona e da tempo si ragiona sulla possibilità di trovare una soluzione differente. Ad oggi l’entourage ha chiuso qualsiasi porta ribadendo la volontà di voler restare in blaugrana. Ma è molto difficile che si possa pensare di rischiare di non giocare per sei mesi. Quindi attenzione alla possibilità di un trasferimento in prestito fino al termine della stagione.

Nelle scorse settimane avevamo parlato di una suggestione Napoli, ma ora iniziano ad arrivare delle prime conferme. La presenza di Conte rappresenta una sorta di garanzia anche per Dani Olmo e Manna resta alla finestra per questa sessione di calciomercato. Siamo al momento nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che negli ultimi giorni di gennaio si possano avere delle novità importanti.

Dani Olmo al Napoli: sì ad una condizione

E a quel punto Conte potrebbe entrare in campo per convincerlo. Secondo quanto riferito da Gerardo Fasano, il Napoli segue da tempo Dani Olmo e lo spagnolo rappresenterebbe un’occasione in questo calciomercato. Molto probabilmente, in caso di apertura, un tentativo da parte di Manna ci sarebbe e non è da escludere che ci possa essere una apertura. Siamo comunque nel campo delle ipotesti visto che, almeno fino ad oggi non si hanno conferme.

La volontà di Dani Olmo è quella di continuare con il Barcellona. Ma se non ci dovesse essere l’opportunità, la soluzione migliore sarebbe quella del prestito e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà la situazione.

Al momento Dani Olmo per il Napoli rappresenta quel sogno di calciomercato quasi irrealizzabile. Naturalmente sappiamo che la sessione invernale è imprevedibile e a questo punto non possiamo escludere nulla a priori. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte del giocatore spagnolo.