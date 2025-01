Napoli: intreccio con la Juve, c’entra Osimhen

Asse caldo tra partenopei e bianconeri. A sorpresa nell’intrigo potrebbe essere coinvolto anche Victor Osimhen: ecco tutti i dettagli

Napoli–Juve: l’asse diventa sempre più caldo. Se sul campo i bianconeri sono ormai lontani dalla lotta per lo Scudetto, sul calciomercato le strade dei due club potrebbero incrociarsi più di una volta a partire dalla questione Danilo. Ma ci potrebbe essere un ulteriore intreccio che potrebbe coinvolgere anche il futuro di Osimhen.

Il nigeriano sta facendo molto bene con il Galatasaray e il suo nome ritorna in auge per quanto riguarda anche le big a livello europeo. Il Napoli aspetta l’offerta simile alla clausola rescissoria per poi reinvestire in entrata. Attenzione comunque ad un intreccio con la Juventus che potrebbe condizionare principalmente il calciomercato estivo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte delle persone coinvolte in questo vicenda.

Calciomercato Napoli: intreccio con la Juve, i dettagli

Il Napoli guarda in casa Juventus per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il nome in pole position è sicuramente quello di Danilo, ma c’è anche un altro profilo che interessa molto ai partenopei e non è da escludere che si possa essere un tentativo per un altro giocatore.

Secondo le informazioni di Tancredi Palmieri, il Napoli potrebbe fare un tentativo per Fagioli entro il calciomercato estivo. Un acquisto che consentirebbe alla Juventus di iniziare a creare il suo tesoretto per regalarsi Osimhen durante il calciomercato estivo. Una suggestione più che altro visto che i partenopei non hanno intenzione di cedere il nigeriano ai bianconeri. La certezza è che l’attaccante piace molto a Giuntoli e sarebbe intenzionato a presentare una proposta importante per portarlo alla corte di Motta. Naturalmente parliamo di una operazione non semplice, ma la stessa società azzurra potrebbe dare una mano a quella di Torino.

La cessione di Fagioli, infatti, consentirebbe di iniziare a fare un piccolo tesoretto per andare a prendere Osimhen durante il prossimo calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà.

Napoli: la Juve non molla Osimhen

La Juventus non molla la pista Osimhen in ottica calciomercato estivo. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi per diversi motivi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.