Mercato Napoli, doppio colpo dal Chelsea: regalo per Conte

Mercato Napoli, arriva la svolta per il doppio colpo che arriva direttamente dal Chelsea e che potrebbe rappresentare un importante punto di svolta per gli azzurri. Si tratterebbe di un autentico regalo per Antonio Conte, che si troverebbe a disposizione due profili davvero molto, molto interessanti. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Come è noto, sarà una sessione di calciomercato davvero molto intensa. La squadra a disposizione di Antonio Conte, per poter puntare in maniera decisa allo Scudetto, ha bisogno di rinforzi. Mancano, infatti, alcune pedine e con la partenza di Folorunsho le esigenze aumentano ancora di più. Senza ovviamente dimenticare le voci su Raspadori e Simeone.

Sono tanti i profili ed i nomi presenti sul taccuino di Giovanni Manna, con caratteristiche diverse ma con una peculiarità in comune. Si cercano, infatti, affari a basso costo che possano soddisfare esigenze sia di ordine tecnico che economico. Dopo gli enormi sforzi fatti in estate, adesso il Napoli ha messo gli occhi in casa Chelsea per un doppio colpo.

Mercato Napoli, svolta per il doppio colpo dalla Premier

Sono tanti gli esuberi in casa Chelsea, ancora di più dopo le ultime sessioni di calciomercato di cui si è reso protagonista con acquisti folli. Sia in termini economici che numerici, per la quantità di calciatori acquistati. Adesso il club di Aurelio De Laurentiis pare si stia muovendo per ben due calciatori a disposizione di Enzo Maresca. Andiamo a vedere le ultime.

Il primo nome in questione è quello di Renato Veiga, di cui si è parlato nella giornata di ieri e che sarebbe una soluzione estremamente interessante. In Inghilterra, adesso, emerge un nuovo profilo. A quanto pare, infatti, il Napoli è pronto a tornare alla carica per Carney Chukwuemeka. A raccontare la notizia è Team Talk. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, occhi in casa Chelsea per accontentare Conte

Con questo doppio colpo il Napoli si assicurerebbe sia un difensore centrale di altissimo profilo, sia un centrocampista centrale che potrebbe rappresentare una valida alternativa anche ad Anguissa in mediana. Gli azzurri potrebbero chiedere per entrambi la formula del prestito, che però al momento il Chelsea non accetta dal momento che, anche per questioni di FairPlay Finanziario, ha bisogno di monetizzare.