Infortunio Kvaratskhelia, tegola per Conte: ecco i tempi di recupero

Infortunio Kvaratskhelia, in casa Napoli è scattato l’allarme per le condizioni del georgiano. Non è stato, infatti, convocato per la gara contro la Fiorentina, ed ora arrivano le ultime su questa tegola caduta su Conte e sulla squadra. Ecco i tempi di recupero per l’ex fantasista della Dinamo Tbilisi.

Il Napoli è atteso da una partita da non sbagliare. Contro la Fiorentina, infatti, gli azzurri si giocheranno una buona fetta di chance di titolo. Per una serie di motivazioni. A partire dal fatto che con i tre punti si potrebbe mettere una ipoteca praticamente sulla lotta per la UEFA Champions League. Sia perché la squadra di Antonio Conte è in forte emergenza.

Dal punto di vista numerico, infatti, il tecnico dovrà fare a meno sicuramente di ben tre titolari. Si tratta di Alessandro Buongiorno, che sarà fuori ancora a lungo, ed anche di Matteo Politano e di Khvicha Kvaratskhelia, con l’attacco che sarà dunque totalmente da ridisegnare. In tal senso, arriva le ultime sulle condizioni del fantasista georgiano.

Il georgiano KO: le ultime in casa Napoli, come sta

Come detto, il reparto avanzato è in una situazione di totale emergenza. Le uniche certezze in tal senso sono David Neres, probabilmente il calciatore più in forma a disposizione di Antonio Conte, e Romelu Lukaku. Per il resto, il favorito per agire sulla corsia di sinistra è Leonardo Spinazzola, che potrebbe dunque tornare alle origini agendo da ala sinistra.

Inforutnio Kvaratskhelia, le ultime notizie sulle condizioni del georgiano hanno gettato nel panico tutto l’ambiente Napoli. Nonostante un rendimento preoccupante nell’ultimo periodo che hanno fatto suonare non pochi campanelli d’allarme. Stando a quanto raccontato da Goal.com, però, la situazione è meno allarmante di quel che sembra.

Infortunio Kvaratskhelia, svelata la data per il rientro

Posto che è scontata l’assenza del georgiano contro la Fiorentina, a quanto pare però Kvaratskhelia potrebbe tornare arruolabile già a partire dalla sfida contro l’Hellas Verona in programma per il 12 gennaio.

Di conseguenza, mentre per Matteo Politano i tempi di recupero dovrebbero essere un po’ più lunghi, per quanto riguarda Kvara si dovrebbe trattare di un qualcosa di lieve entità e che, archiviata la trasferta in Toscana, rimetterà il calciatore subito a disposizione di Antonio Conte. Si attendono sviluppi, con i prossimi giorni che saranno però decisivi.