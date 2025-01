James Rodriguez sbarca in Serie A: colpo per la Champions

I fenomeno colombiano James Rodriguez è pronto a sbarcare in Serie A ed arriva in tal senso un colpo di scena non di poco conto. Una big è pronta ad affondare il colpo per lui per puntare con decisione alla UEFA Champions League. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e che cosa sapere a riguardo.

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri in senso assoluto della sua generazione. Nonostante questo, però, complici alcuni passaggi a vuoto che ha avuto nella sua carriera, ha raccolto sicuramente meno di quelle che erano le sue reali potenzialità. Pur avendo raggiunto dei picchi altissimi, come le esperienze al Real Madrid o al Bayern Monaco.

Gli è mancata probabilmente la giusta continuità e la capacità di gestire determinate pressioni per diventare una icona del calcio mondiale come avrebbe probabilmente meritato. Adesso, a sorpresa, può sbarcare in Serie A, dal momento che un club a quanto pare è pronto a puntare su di lui. Andiamo a vedere le ultime sul futuro di James Rodriguez.

Il talento colombiano sbarca in Serie A: le ultime

Al Rayo Vallecano, nel suo tanto agognato ed atteso ritorno nel calcio europeo, le cose non sono andate per il verso giusto. Non ha praticamente mai raggiunto la giusta ed adeguata forma e per questo motivo non è riuscito a trovare spazio. Adesso il colombiano è pronto a cambiare aria e la svolta può arrivare proprio con lo sbarco in Serie A.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, la Lazio è pronta a tornare alla carica per James Rodriguez, dal momento che vede in lui il profilo ideale da consegnare nelle mani di Marco Baroni. Si tratta di una pista sicuramente suggestiva e che potrebbe alimentare seriamente i sogni di gloria dei capitolini.

James Rodriguez colpo per la Champions: svolta inattesa

Allo stato attuale delle cose, nella lotta per un piazzamento in Champions League la Lazio è una delle candidate più serie ed accreditate. Ed è inevitabile che con un profilo come James Rodriguez in rosa le sue speranze potrebbero solo aumentare.

Anche se non è al massimo delle sue potenzialità, di recente con la Nazionale colombiana ha dimostrato di aver ancora tanto da dare. La Lazio, però, dovrà fare i conti anche con l’Inter Miami.