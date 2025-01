Juventus, tegola per Thiago Motta: salta il Napoli

In casa Juventus arriva una ulteriore pessima notizia dopo la brutta sconfitta patita in Supercoppa italiana contro il Milan. Doppia tegola, infatti, in termini di infortuni per il tecnico Thiago Motta, che perde ben due calciatori centrali nel suo progetto. Entrambi adesso seriamente rischiano di saltare il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie.

E’ un momento estremamente delicato della storia recente del club bianconero. Ci si aspettava sicuramente di più dopo gli enormi sforzi che sono stati fatti in estate, arrivando a prendere calciatori di primissimo piano. Koopmeiners e Douglas Luiz su tutti. Come è noto, però, il calcio sa essere perfido dal momento che conta solo ed esclusivamente il verdetto del campo.

A finire nel mirino della critica, come è comprensibile e normale che sia, è il tecnico Thiago Motta, che è ora al centro di una bufera, con i tifosi che hanno rivisto il loro giudizio anche su Massimiliano Allegri, suo predecessore. Adesso, però, in casa Juventus la tensione aumenta ancora di più per un grave infortunio che ha colpito la squadra juventina.

Doppia tegola per Thiago Motta: duro colpo per i bianconeri

Nel momento in cui è arrivato Thiago Motta, le aspettative erano ben altre dopo quanto da lui fatto al Bologna. Allo stato attuale delle cose, però, in casa bianconera ormai sin dall’inizio della stagione c’è un’aria pesante, come si suole dire in questi casi. La preoccupazione principale riguarda i numeri del reparto offensivo e del poco equilibrio che ha la squadra.

Stando a quanto raccontato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, però, adesso c’è ansia per Francisco Conceicao. Tra le poche note liete della stagione della Juventus, il giocatore si è fatto male nel riscaldamento della sfida contro il Milan. E le ultime sui tempi di recupero non fanno altro che aumentare ancora di più i timori nei tifosi ma anche nello stesso allenatore.

Juventus, il tecnico perde due pedine: saltano il Napoli?

A quanto pare il problema al flessore rappresenta una brutta noia per lui ed ora in casa Juventus si valuteranno di volta in volta le sue condizioni. C’è il serio rischio, secondo CalcioNapoli24, che Conceicao possa saltare anche la partita contro il Napoli in programma per il 25 gennaio. In tal senso, la partita è ormai praticamente alle porte.