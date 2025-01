Napoli, la pazza offerta dall’Arabia: intreccio con lo United

Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato in vista di gennaio. Spunta la proposta interessante dall’Arabia Saudita, ecco la decisione del top player

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Ecco il nuovo affare in Arabia Saudita per accontentare tutte le parti coinvolte: spunta la decisione definitiva del top player che ha intenzione di cambiare squadra anche a gennaio.

Un momento decisivo per arrivare così alla chiusura ufficiale dell’affare. Saranno ore intense per conoscere subito la prossima destinazione del top player: un nuovo intreccio decisivo tra United e Arabia Saudita, scopriamo tutta la verità a riguardo. Il Manchester United ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Amorim: anche Osimhen è stato accostato a lungo ai Red Devils, ma spunta la nuova operazione.

Napoli, la decisione definitiva: intreccio con l’Arabia Saudita

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha intenzione di puntellare la rosa a disposizione di Conte. Spunta la nuova proposta dall’Arabia Saudita: ecco la sua volontà in vista dei prossimi giorni.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net, Marcus Rashford è pronto a dire addio al Manchester United. Nelle ultime ore è arrivata una super offerta dall’Arabia Saudita, ma l’attaccante inglese non ha intenzione di volare nel campionato saudita rifiutando così la prestigiosa proposta. Accostato anche al Napoli, ora è pronto a scegliere la sua prossima destinazione. Saranno ore intense per arrivare così all’accordo definitivo con una top club europea: vuole continuare a segnare in Europa.

Anche la Juventus aveva pensato a lui per rinforzare il reparto offensivo di Thiago Motta che ha richiesto a gran voce nuovi colpi a gennaio. Il ds Giuntoli cercherà di accontentarlo il prima possibile: Rashford dovrà comunicare subito allo United la sua decisione. Una voglia pazzesca dell’attaccante inglese per tornare a risplendere di luce propria dopo i problemi avuti negli ultimi mesi con il top club di Manchester.

A gennaio può arrivare subito l’addio per cercare di ritrovare la felicità di un tempo. Il Napoli aveva provato a sondare l’acquisto di Rashford, ma anche altre big d’Europa si sono mosse per l’affare sensazionale in attacco. Settimane decisive per arrivare alla chiusura dell’affare: sarà addio con il Manchester United per una nuova avventura da urlo in Europa. Il suo futuro non sarà in Arabia Saudita almeno per il momento: tutto può cambiare improvvisamente nei prossimi giorni.