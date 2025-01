Calciomercato, beffa Napoli: Rashford giocherà in Serie A

Marcus Rashford è pronto a sbarcare in Serie A per tornare a risplendere in Italia. Ecco la sua prossima destinazione: che beffa per il Napoli che ha seguito a lungo l’attaccante inglese

Una nuova sfida per l’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, che vuole tornare subito ad essere decisivo. Gli ultimi mesi sono stati deludenti con i Red Devils: ecco il nuovo intreccio decisivo in Serie A. Nelle ultime settimane è stato accostato anche al Napoli: pronta la sua prossima destinazione in Italia.

La sua avventura con il Manchester United è ormai arrivata ai titoli di coda. L’attaccante inglese è pronto a cambiare subito squadra: è stato accostato anche a Juventus e Napoli, ma ora è arrivato il nuovo annuncio per il suo futuro già a gennaio. Il ds Manna l’ha seguito a lungo, ma ora potrebbe arrivare una nuova beffa per il presidente De Laurentiis. Pochi minuti fa è arrivata la verità sul suo trasferimento in Serie A: l’attaccante inglese non vede l’ora di ripartire con un nuovo progetto entusiasmante anche in Italia.

Napoli, colpo Rashford in Italia: ecco la sua prossima destinazione

Antonio Conte ha chiesto nuovi rinforzi già a gennaio, ma ora l’attaccante inglese del Manchester United potrebbe sbarcare subito in Serie A vestendo una casacca prestigiosa. Conosciamo gli ultimi dettagli della possibile operazione di calciomercato a gennaio: ecco dove giocherà nei prossimi giorni, l’intuizione decisiva per il futuro.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, dopo essere finito ai margini del Man United, Marcus Rashford potrebbe essere nuovamente felice in Italia. I Red Devils hanno offerto l’attaccante inglese al Milan già nella sessione invernale dopo che è stato accostato anche al Napolki. Ora la possibile operazione potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto con il Man United che sarebbe disposto a pagare anche parte dell’ingaggio per facilitare l’affare.

Il presidente De Laurentiis dovrebbe subito virare su altri obiettivi di calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva. Un nuovo intreccio di calciomercato in Serie A: il Milan vuole accontentare subito il neo allenatore portoghese che ha collezionato già la prima vittoria alla guida dei rossoneri. Saranno giorni intensi per conoscere così la prossima squadra di Rashford ambito da tante big d’Europa. Una nuova sfida per l’attaccante inglese che vuole tornare ad essere felice.