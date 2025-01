Napoli, tegola Olivera: l’annuncio di Conte, lungo stop

Non finiscono i guai in casa Napoli per Antonio Conte. Spunta la preoccupazione per Olivera che è uscito zoppicando nei minuti finali: ora rischia un lungo stop

Saranno giorni di ansia totale per conoscere l’entità dell’infortunio rimediato dal terzino Olivera. Il Napoli vuole conoscere subito le sue condizioni, ma le sue smorfie hanno preoccupato Antonio Conte. Ecco l’annuncio dell’allenatore azzurro nel post-partita: ancora una vittoria per gli azzurri che vogliono continuare a volare in alto.

Una nuova tegola in casa Napoli per l’infortunio di Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano è stato ancora una volta uno dei migliori in campo: sotto la gestione Conte è diventato l’arma in più della squadra azzurra. Lo stesso allenatore azzurro ha annunciato l’entità del suo infortunio nel post-partita: altri tre punti conquistati dal Napoli nella trasferta ostica del Franchi di Firenze. Lukaku è tornato al gol, mentre Neres ha aperto le danze chiuse poi da McTominay.

Conte vuole continuare a cullare il sogno Scudetto con il duello a distanza con Atalanta ed Inter: i tifosi vogliono tornare a gioire dopo il decimo posto della passata stagione. Il Napoli cercherà di recuperare Buongiorno per la super sfida contro la Juventus in programma sabato 25 gennaio al Maradona: Olivera rischia di stare fuori per diverso tempo, ecco la verità.

Napoli, le condizioni di Olivera: ecco l’entità del suo infortunio

Una nuova brutta notizia per Conte: Olivera è uscito zoppicando scoppiando anche in lacrime dopo un contrasto con Colpani. Il terzino uruguaiano del Napoli si è accasciato a terra molto dolorante toccandosi la caviglia sinistra: ora l’allenatore del Napoli spera di recuperarlo il prima possibile. Lo stesso Conte ha optato per la scelta di Spinazzola nel ruolo atipico di vice-Kvara: il laterale azzurro è stato molto diligente contro Dodo riuscendo ad avere la meglio in tanti duelli.

Ora lo stesso Spinazzola potrebbe diventare subito l’alternativa ad Olivera in vista della prossima sfida contro l’Hellas Verona, in programma al Maradona domenica 12 gennaio 2025. Una nuova mossa a sorpresa visto che l’ex Roma è stato ad un passo dalla cessione, ma ora può essere blindato dallo stesso allenatore del Napoli. Spunta un nuovo intreccio di calciomercato in casa azzurra per pensare a nuovi innesti a gennaio: Olivera può rischiare un lungo stop, ma servono gli esami strumentali per stabilire l’entità del suo infortunio.