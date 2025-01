Napoli, colpo in difesa: De Zerbi beffa Conte

Il Napoli è pronto ad annunciare i prossimi colpi a gennaio. Spunta il nuovo intreccio con De Zerbi: vestirà la maglia del Marsiglia e non sbarcherà in Serie A

Il ds Manna è sempre molto attivo per accontentare subito Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha richiesto subito nuovi rinforzi al presidente De Laurentiis per competere fino alla fine con le altre big d’Europa: ora De Zerbi ha superato tutte le altre big d’Europa, giocherà nel Marsiglia a partire da lunedì.

Il ds Manna è costantamente alla ricerca di nuovi innesti di qualità a gennaio. Conte ha richiesto a gran voce acquisti di caratura internazionale nella sessione invernale: un girone d’andata da applausi per l’allenatore del Napoli che ha ricostruito un gruppo vincente direttamente dalle macerie della passata stagione. Spunta il nuovo colpo per De Zerbi seguito anche a lungo da Conte: ecco la mossa a sorpresa per vestire la maglia del Marsiglia.

Napoli, arriva il difensore da De Zerbi: ecco la mossa a sorpresa

Un nuovo intreccio di calciomercato che sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Il difensore ha già deciso la sua prossima destinazione: l’idea a sorpresa dicendo addio al Napoli, ecco dove giocherà. La volontà del giocatore ha fatto la differenza: scopriamo i dettagli della nuova operazione.

Come svelato da L’Equipe, l’Olympique Marsiglia ha trovato l’accordo con il difensore italo-brasiliano, Luiz Felipe, che si è liberato a zero dopo la risoluzione del suo contratto con il club saudita Al Ittihad. L’ex Lazio, accostato anche al Napoli, firmerà un contratto di 18 mesi e arriverà nella giornata di lunedì 6 gennaio.

Conte l’ha seguito a lungo, ma alla fine ha optato per la destinazione francese. Il Marsiglia rinforzerà ulteriormente la retroguardia a disposizione di De Zerbi: l’allenatore bresciano ha dato l’ok per la chiusura definitiva. Dopo la sua avventura in Arabia Saudita, Luiz Felipe è stato ad un passo dal suo ritorno in Serie A: alla fine De Zerbi ha avuto la meglio per spingere alla chiusura definitiva dell’affare.

Saranno giorni decisivi per conoscere i prossimi colpi di calciomercato in casa Napoli. Il ds Manna non vede l’ora di ufficializzare i nuovi innesti in casa azzurra: l’ex centrale della Lazio volerà da De Zerbi nelle prossime ore. Ha scelto un progetto entusiasmante mettendosi subito a disposizione dell’allenatore bresciano che vuole continuare a stupire alla guida del Marsiglia.