Kolo Muani in Serie A: scambio col bomber e Milan beffato

Il bomber del Paris Saint Germain Randal Kolo Muani è pronto a sbarcare in Serie A ed a salutare il club parigino. In tal senso, la svolta arriva con lo scambio con il bomber, che rappresenta un autentico colpo di scena. Beffato il Milan ma non solo, visto che tanti club si stavano muovendo sul calciatore francese.

Siamo al cospetto di un bomber davvero di altissimo profilo potenzialmente, che però nel passaggio al Paris Saint Germain si è un po’ perso. All’Eintracht Francoforte infatti ha fatto delle cose straordinarie, dimostrando delle doti impressionanti tanto da bomber quanto da giocatore moderno, mettendo insieme tante caratteristiche utili alla squadra.

In tal senso, però, adesso è pronto a salutare Parigi per trovare maggiore spazio ed a partire con una nuova avventura. Adesso, a quanto pare, arriva la svolta in maniera definitiva nel suo futuro. Randal Kolo Muani adesso può seriamente sbarcare in Serie A, con una autentica beffa per il Milan che da tempo si sta muovendo sulle sue tracce.

Il bomber del Paris Saint Germain sbarca in Serie A

Il PSG si trova in un periodo storico davvero molto delicato, dal momento che la gestione del post Mbappè non è stata facile, soprattutto in termini di calciomercato. Tanti colpi sono stati sbagliati ed altrettanti calciatori non sono riusciti a dividersi le responsabilità della squadra dopo la cessione a parametro zero del più grande giocatore al mondo.

In tal senso, stando a quanto raccontato da TuttoSport, adesso la Juventus si sta muovendo in maniera importante per Randal Kolo Muani, che come detto può salutare il Paris Saint Germain ed è un profilo che da tempo, sin dai tempi del Napoli, è presente sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Ed attenzione allo scambio che può rappresentare la svolta su questo affare.

Kolo Muani, scambio con il bomber e beffa per il Milan

A quanto pare, infatti, la soluzione potrebbe essere rappresentata dallo scambio con Dusan Vlahovic, che continua a faticare anche con Thiago Motta e che per l’ambiente che si è creato attorno a lui vedrebbe di buon occhio un addio.

Si tratta di una pista da tenere assolutamente in considerazione e che può rappresentare per davvero il grande colpo della sessione invernale. Kolo Muani alla Juventus: pista da seguire.