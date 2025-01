Mercato Napoli, svolta in difesa: Giuntoli brucia ADL

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo in difesa che tanto può essere importante per Antonio Conte. Cristiano Giuntoli, però, in tal senso si prepara a bruciare Aurelio De Laurentiis per questo giocatore che ha il potenziale per rappresentare un innesto di altissimo profilo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri, come è noto, in sede di calciomercato stanno cercando dei profili che possano fare al caso di Antonio Conte. La principale esigenza in tal senso è quella di regalare all’allenatore un difensore centrale, nonostante le ottime risposte che ha dato fino a questo momento Juan Jesus quando c’è stato da sostituire Alessandro Buongiorno. In tal senso, sono diversi i nomi seguiti.

Tutti però sono accomunati dal fatto che hanno dei costi contenuti. Dopo gli enormi sforzi fatti in estate, è inimmaginabile ripetersi adesso. Il primo nome in lista è sicuramente quello di Danilo, ma ovviamente trattandosi di una pista molto complicata visto che deve svincolarsi dalla Juventus e potrebbe essere lungo il percorso. Adesso, però, proprio i bianconeri sono pronti a beffare De Laurentiis.

Mercato Napoli, svolta in difesa: ecco le ultime notizie

Sono diversi i profili che Manna sta seguendo, ma ovviamente sta aspettando il momento giusto per affondare il colpo e provare ad accontentare Antonio Conte, che insieme alla squadra sta avendo un rendimento impressionante e totalmente inaspettato ed inimmaginabile ad inizio anno. Adesso, però, arriva una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, la Juventus si sta preparando ad affondare il colpo per un giocatore che da tempo è nel mirino del Napoli. Stiamo parlando di Renato Veiga, che al Chelsea di Enzo Maresca sta trovando poco spazio e che potrebbe salutare Londra proprio per trovare maggiore spazio e rilanciarsi in ambito internazionale.

Napoli, Giuntoli si prepara a beffare De Laurentiis

Classe 2004, a Londra sta facendo fatica a trovare spazio ed in tal senso anche la Juventus si sta muovendo. Complice la situazione relativa all’emergenza in difesa, i bianconeri garantirebbero a Renato Veiga maggiore spazio e sarà un fattore importante.

Per questo motivo Cristiano Giuntoli è pronto a beffare Aurelio De Laurentiis con i due che, dopo anni in cui hanno lavorato insieme, adesso si preparano a sfidarsi in sede di calciomercato. Il Napoli è avvisato.