Napoli, infortunio Olivera: stop più grave del previsto

In casa Napoli c’è da fare i conti, come unica nota stonata dopo la straordinaria vittoria conquistata ieri sul campo della Fiorentina, con l’infortunio di Mathias Olivera. Una dura tegola per Antonio Conte, che si aggiunge a quelle relative ad Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. Andiamo a vedere le ultime sui tempi di recupero.

Senza ombra di dubbio, è tra i calciatori che maggiormente hanno beneficiato della cura Antonio Conte. I suoi standard di rendimento sono cresciuti in maniera esponenziale, diventando in pochissimo tempo uno dei migliori difensori in senso assoluto in Italia. Ottimo, in tal senso, sicuramente in fase di spinta, ma in particolar modo quando c’è da difendere e nell’uno contro uno.

D’altronde il tecnico ex Inter e Chelsea sin da subito gli ha dato una enorme fiducia e mostrato una enorme stima, che nasce proprio dalle sue caratteristiche e dal suo stile di gioco. L’infortunio patito ieri da Olivera, però, mette tutti in allarme proprio per quanto detto fin qui e per la sua importanza in questo Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

L’ex Getafe va KO: le ultime notizie in casa Napoli

Dopo un contrasto di gioco con Colpani, infatti, l’ex Getafe è uscito dal campo zoppicando in maniera vistosa. Poi le immagini successive, soprattutto a fine partita, avevano fatto credere che non si trattasse di nulla di particolarmente grave. Andiamo a vedere, però, adesso come stanno le cose, anche se è presto per una risposta precisa e dettagliata.

L’infortunio di Olivera, però, stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” online, non fa pensare a nulla di buono. La sensazione forte, dunque, è che possa essere qualcosa di più grave del previsto e che Conte dovrà, dunque, prossimamente fare a meno anche di un altro suo fedelissimo. Andiamo a vedere ulteriori dettagli a riguardo.

Infortunio Olivera, ecco quando potrebbe rientrare

Nella giornata di domani il calciatore si andrà a sottoporre a degli accertamenti strumentali presso la clinica Pineta Grande che ci diranno di più su quelle che sono le esigenze cliniche e mediche per il recupero. In casa Napoli incrociano le dita, ma a quanto pare le prime sensazioni non sono per niente positive. Si attendono sviluppi in tal senso.