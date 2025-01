Mercato Napoli, nuovo rinforzo dallo United: c’è l’indizio

Mercato Napoli, arriva la svolta per un ulteriore rinforzo che il direttore sportivo Giovanni Manna può prendere direttamente dal Manchester United. Emerge, in tal senso, l’indizio che può rappresentare un punto di svolta importante in questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri sono alla ricerca dei giusti profili da consegnare nelle mani di Antonio Conte. La squadra infatti sta facendo un qualcosa di inimmaginabile in termini di rendimento, chiudendo il girone d’andata al primo posto in solitaria in classifica. In attesa ovviamente dei recuperi delle partite rimaste in sospeso per quanto riguarda sia l’Inter che l’Atalanta.

In sede di mercato servono ovviamente degli innesti per alimentare questo sogno, dal momento che è nelle alternative che il Napoli può alzare l’asticella più che sui titolari. In tal senso, l’ex allenatore di Juventus e Chelsea è stato categorico e chiaro nelle richieste. Adesso, però, dopo Scott McTominay, gli azzurri possono piazzare un altro colpo dal Manchester United.

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un nuovo rinforzo

La situazione tra i Red Devils è davvero estremamente delicata. Da anni ormai il club fa investimenti stellari e galattici senza però riuscire poi a raccogliere i risultati auspicati. Il dopo Ferguson, in tal senso, è stato davvero ai limiti del disastroso. I tifosi dello United non hanno ancora digerito la cessione di Scott McTominay ed ora potrebbero perdere un altro calciatore, destinazione Vesuvio.

Nelle ultime settimane, infatti, è stato accostato in sede di mercato al Napoli il nome di Harry Maguire, esperto difensore inglese del Manchester United che sta trovando poco spazio e che potrebbe salutare. Un indizio è rappresentato dalle quote, che infatti offrono l’ex Leicester a 5,25, quota più bassa dopo quella relativa a Kiwior dell’Arsenal.

Napoli, ancora occhi in casa United: c’è l’indizio

Come è noto, il rapporto tra Maguire ed i tifosi del Manchester United non è stato particolarmente sereno, complici alcuni errori commessi dal centrale ed una pressione che è aumentata di anno in anno sulla squadra.

Adesso il Napoli, secondo quanto raccontato in Inghilterra, sta pensando di regalarlo a Conte. Il tema centrale, ovviamente, è rappresentato dall’ingaggio percepito da Maguire, difficilmente raggiungibile dagli azzurri per un comprimario.