Napoli: l’infortunio cambia i piani, scambio con Raspadori

Il calciomercato dei partenopei è pronto ad entrare nel vivo. Un problema fisico potrebbe cambiare i piani e puntare tutto su Raspadori

Il futuro di Raspadori continua ad essere al centro di diverse voci. Il gol contro il Venezia sembrava rappresentare una sorta di svolta per la sua permanenza in maglia azzurra, ma lo spazio è sempre poco e per questo motivo non è da escludere che si possa optare per una partenza in questo calciomercato. Molto difficile ad oggi fare previsioni considerato anche il fatto che è una sessione imprevedibile.

Intanto, però, c’è un infortunio che potrebbe cambiare le sorti di Raspadori e del calciomercato del Napoli. L’attaccante è destinato a ritornare l’obiettivo numero uno in caso di una conferma del problema fisico e dall’altra parte i partenopei sarebbero disposti ad accettare lo scambio per forza di cose. Siamo al momento nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà nelle prossime settimane.

Napoli: obiettivo Raspadori dopo l’infortunio, si chiude con uno scambio

La decisione di preferire Spinazzola a Raspadori contro la Fiorentina sembra rappresentare una sorta di conferma sulla possibile partenza del calciatore. Al momento l’intenzione di Jack è quella di trovare maggiore spazio e per questo motivo il club sta lavorando per individuare la soluzione migliore. I sondaggi da parte delle squadre non sono mancati, ma nelle prossime ore una in particolare potrebbe rompere gli indugi e affondare il colpo.

Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, Milik ha avuto un nuovo problema fisico e a questo punto la Juventus potrebbe andare con forza su un vice Vlahovic considerate anche le difficoltà del serbo. Il nome in pole position è sicuramente Raspadori e lo scambio con Danilo sembra pronto a prendere quota nel calciomercato invernale. Molto dipenderà dall’entità del problema del polacco e dai suoi tempi di recupero.

Di certo non è un periodo fortunato per la Juventus e Raspadori potrebbe rappresentare la carta giusta per svoltare la stagione e provare a raggiungere parte degli obiettivi prefissati. Per farlo c’è bisogno di rinforzi in questo calciomercato e l’ex Sassuolo è uno dei nomi principali valutati dal club per rendere la squadra ancora più forte di quella attuale.

Calciomercato Napoli: la Juve su Raspadori

