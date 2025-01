Napoli: intreccio con il Torino, si chiude per il centrocampista

Il calciomercato dei partenopei è pronto ad entrare nel vivo. Possibile una operazione collegata con i granata: un centrocampista nel mirino

Le strade di Napoli e Torino potrebbero incrociarsi più volte in questo calciomercato. Si parla da tempo dell’interesse dei granata nei confronti di Spinazzola e Simeone, ma c’è un intrigo che riguarda anche il centrocampo. Le due squadre seguono da tempo dei rinforzi comuni e presto potrebbe esserci un intreccio. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Secondo le informazioni di Tuttosport, il Torino segue con attenzione il centrocampista e il Napoli resta alla finestra per capire come si svilupperà meglio questa situazione. Naturalmente fino alla fumata bianca non è da escludere nulla e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà il tutto e capire se ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: il Torino ci prova, i dettagli

Antonio Conte aspetta un centrocampista. La partenza di Folorunsho e l’addio ormai certo di Raspadori conferma come i partenopei dovranno prendere almeno un rinforzo in quel ruolo. Diversi i nomi fatti nelle scorse settimane, ma fino ad oggi nessuna trattativa è entrata nel vivo. Lorenzo Pellegrini è il primo obiettivo, ma sono anche altri i profili seguiti e massima attenzione ad un intreccio con il Torino.

I granata e il Napoli, infatti, seguono da vicino sia Tessmann e Casadei. Cairo molto probabilmente potrà chiudere solo un colpo in questo calciomercato e ad oggi l’ex Venezia sembra essere il favorito. Per questo motivo non è da escludere che il giocatore del Chelsea potrebbe essere il rinforzo giusto per quanto riguarda i partenopei. Siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione.

Sicuramente Casadei interessa molto al Napoli in questo calciomercato e l’arrivo di Tessmann al Torino potrebbe aprire l’ipotesi all’arrivo dell’ex Inter in azzurro. Naturalmente ci sono anche altri nomi sul taccuino e vedremo alla fine su chi si punterà per consentire a Conte di avere un centrocampista di livello con l’obiettivo di puntare allo Scudetto.

Mercato Napoli: Casadei resta nel mirino

Casadei è uno degli obiettivi per quanto riguarda il Napoli in questo calciomercato. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà il tutto.