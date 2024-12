Mercato, addio Chelsea per Casadei: giocherà in Serie A

Cesare Casadei è pronto a cambiare squadra già a gennaio: l’addio al Chelsea è sempre più vicino, l’annuncio imminente in Serie A

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Il centrocampista italiano del Chelsea, Cesare Casadei, non vede l’ora di tornare a brillare con continuità: spunta il nuovo intreccio decisivo in Serie A. Pronta una nuova avventura a partire dal prossimo gennaio: ecco dove giocherà il classe 2003.

Già in estate è stato vicinissimo all’addio al Chelsea, ora il centrocampista italiano potrebbe optare per una nuova avventura decisiva in Serie A. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: il nazionale Under 21 è voglioso di essere protagonista in Italia visto che non è ancora arrivato il suo debutto nel campionato nostrano. Dopo essere stato protagonista con la Primavera dell’Inter, è volato al Chelsea: con Maresca ha trovato spazio soprattutto in Conference League. Una voglia immensa di essere protagonista in Italia per mostrare tutte le sue potenzialità in Serie A: ecco finalmente tutta la verità.

Calciomercato, il futuro di Casadei sarà in Serie A: ecco dove

A gennaio potrebbe esserci già la cessione a titolo temporaneo: il Chelsea lo lascerà partire soltanto in prestito. Spunta una nuova destinazione da urlo in vista della sessione invernale di calciomercato: tutto può cambiare già ad inizio 2025, conosciamo i dettagli della futura operazione.

Come svelato dal portale TMW, sulle tracce di Casadei c’è anche il Napoli targato Antonio Conte: il Monza di Galliani è tornato in pole per puntellare la rosa a disposizione di Bocchetti, ma occhio anche alla Fiorentina. Saranno giorni intensi per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: Casadei è propenso a scegliere un nuovo progetto interessante nel campionato italiano: il classe 2003 è voglioso di dimostrare tutto il suo valore in Serie A.

Un intreccio decisivo per scendere in campo subito ad inizio 2025: Casadei è pronto a rinforzare la zona mediana delle big della Serie A. Il Napoli ha monitorato a lungo il centrocampista del Chelsea che non vede l’ora di cambiare aria: spunta l’intreccio decisivo in Italia.

Saranno giorni decisivi per prendere la miglior decisione possibile: il giocatore dell’Under 21 italiana cercherà di brillare di luce propria sbarcando subito in Serie A. Il ds Manna non ha intenzione di partecipare ad aste, ma il suo futuro dovrebbe essere in Italia.