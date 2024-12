Napoli, beffa in difesa: blitz dall’Arabia, la decisione

Saranno giorni decisivi per chiudere nuove operazioni di calciomercato. Spunta la proposta dall’Arabia Saudita, ecco tutta la verità per il colpo in casa Napoli

Il presidente De Laurentiis vuole regalare subito nuovi innesti di valore internazionale ad Antonio Conte. Dopo un inizio scoppiettante alla guida del Napoli, l’allenatore azzurro sarà accontentato con acquisti immediati a gennaio: spunta l’intreccio dall’Arabia Saudita, cosa succederà ora?

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: nuovo blitz dall’Arabia Saudita, ma ecco la sua decisione definitiva in vista della seconda parte di stagione. Il Napoli vuole ambire al ritorno immediato in Champions League, ma Conte ha richiesto a gran voce nuovi acquisti di caratura internazionale. Un intreccio decisivo nelle ultime ore per iniziare alla grande il nuovo anno: il 2025 è ormai alle porte per chiudere subito le numerose trattative avviate di calciomercato.

Napoli, la scelta definitiva a gennaio: ecco dove giocherà

Tutto può cambiare immediatamente sul fronte calciomercato per una nuova svolta a gennaio. Il Napoli è pronto a regalare nuovi rinforzi a gennaio per rinforzare alcuni reparti in modo da essere competitivo fino alla fine con le altre big della Serie A. Ecco il nuovo intreccio, c’è una ricca proposta proveniente dall’Arabia Saudita.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore è arrivata una nuova proposta dell’Al-Nassr per Danilo. Il difensore brasiliano della Juventus ha già deciso il suo futuro: Conte lo aspetta a braccia aperte a gennaio. La sua prorità l’ha dato subito al Napoli per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A con la maglia azzurra.

I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare: coinvolti anche Fagioli e Raspadori per una maxi operazione da portare a termine immediatamente con la Juventus. Saranno ore intense per arrivare a puntellare la rosa azzurra a disposizione di Conte: la volontà del giocatore farà la differenza per intraprendere così un nuovo percorso decisivo.

La Juventus lo lascerà partire dopo aver chiuso per Antonio Silva, centrale del Benfica pronto a vestire la maglia bianconera. Il suo agente Jorge Mendes spinge per portarlo a Torino: un nuovo intreccio di calciomercato per chiudere immediamente il colpo Danilo in casa Napoli. Novità decisive per far sognare subito ad inizio 2025 i tifosi azzurri che vogliono chiudere in bellezza il girone d’andata entusiasmante insieme ad Antonio Conte.