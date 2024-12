Napoli, Giuntoli beffa ADL: chiusura Juve per un big

Nuovo duello a distanza tra Napoli e Juventus per un big pronto a sbarcare a gennaio. Due obiettivi nel mirino per i due top club della Serie A: spunta l’ultim’ora

L’edizione odierna di Tuttosport ha sganciato una nuova bomba di calciomercato in Serie A: nuovo intreccio a distanza con la Juventus per il direttore sportivo Manna. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici tornando subito in Champions League: la decisione del giocatore del Manchester United sarà decisiva per conoscere la sua prossima destinazione.

Tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato. Il ds Manna continua a monitorare attentamente nuovi profili interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco la verità per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli è pronto a regalare nuovi innesti di qualità all’allenatore del Napoli, che ha iniziato alla grande la sua prima stagione alla guida degli azzurri. Urgono rinforzi per competere fino alla fine con le altre big della Serie A: ecco la beffa-intreccio con la Juventus, conosciamo da vicino la situazione.

Napoli, nuovo intreccio da Manchester: la decisione

Il ds Manna è al lavoro per rinforzare l’attacco a disposizione di Conte: un nuovo intreccio da Manchester per chiudere subito i prossimi colpi da urlo in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport l’inverno scalderà il mercato della Juventus: offerto anche Rashford dal Manchester United. L’attaccante inglese è stato accostato negli ultimi giorni al Napoli per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. I Red Devils hanno proposto così il talentuoso attaccante inglese alla Juventus: il ds Giuntoli tenterà la beffa proprio nei confronti del presidente De Laurentiis.

La prima scelta di Motta resta quella dell’olandese Zirkzee: i due si conoscono molto bene dopo aver lavorato insieme al Bologna centrando la qualificazione in Champions League. Il Napoli è molto concentrato per le prossime due sfide di campionato in modo da chiudere il girone d’andata più in alto possibile: Conte non vede l’ora di abbracciare nuovi rinforzi a gennaio.

Nuovi dettagli interessanti per programmare così la seconda parte di stagione con intrecci di calciomercato avvincenti sull’asse Napoli-Torino. La Juventus vuole recuperare in fretta il terreno perso in questo avvio di campionato: Rashford è pronto a sbarcare in Serie A, ma ci sarà una lotta serrata fino alla fine tra azzurri e bianconeri.