Napoli, arriva la firma nel 2025: il primo annuncio di ADL

Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici nel 2025. Arriverà a breve il primo annuncio del presidente De Laurentiis: ecco la mossa a sorpresa, ci sarà l’ufficialità ad inizio anno

Tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato. Il Napoli è pronto a chiudere un nuovo affare decisivo in ottica futura: la dirigenza partenopea vorrebbe così regalare nuovi rinforzi a partire da gennaio, ecco la prima mossa strategica del presidente De Laurentiis per il 2025.

La dirigenza partenopea è molto attiva sul fronte calciomercato per ambire a grandi nomi. Gennaio sarà un mese chiave per portare a terminare numerose trattative avvincenti: tutto può cambiare in poco tempo con la firma immediata sul suo nuovo contratto. Ecco la nuova mossa del presidente De Laurentiis per blindarlo a partire da inizio 2025: ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’affare per il nuovo anno.

Napoli, il primo annuncio del 2025: ormai ci siamo per la firma

Il ds Manna continuerà a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per mettere a segno nuovi affari suggestivi. Spunta il nuovo intreccio decisivo ad inizio 2025: la volontà del calciatore ha fatto la differenza.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Alex Meret è pronto a firmare finalmente il suo rinnovo contrattuale con il Napoli fino al 2027 (un anno più opzione per il club azzurro). Saranno giorni decisivi per arrivare all’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis: già tante big della Serie A stavano fiutando l’affare a parametro zero per il portiere friulano.

In pole c’era anche l’Inter che pensava così all’immediato sostituto di Sommer: Meret continuerà la sua storia d’amore con i colori azzurri. La sua avventura con il Napoli è stata costellata di alti e bassi: ora è pronta la chiusura immediata dell’affare in ottica futura. L’agente Pastorello ha portato avanti la trattativa insieme al ds Manna: ora ADL metterà nero su bianco per blindarlo subito in vista dei prossimi mesi.

L’Inter aveva chiesto già informazioni per un nuovo affare a parametro zero: il Napoli continua a guardare al futuro per allestire una rosa sempre più competitiva nei prossimi mesi. Meret è cresciuto tanto anche sotto il profilo della leadership mostrando più comunicazione anche nel reparto difensivo. Nell’ultima sfida contro il Genoa ha compiuto parate prodigiose salvando il risultato in più occasioni: ora continuerà la sua avventura in maglia azzurra per tante stagioni.