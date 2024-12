Napoli, nuovo colpo brasiliano: intreccio con il Manchester

Il ds Manna è pronto a chiudere nuovi colpi a gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco l’intreccio con i due club di Manchester

Un colpo brasiliano per formare un tridente offensivo di alto profilo. Il Napoli è molto attivo sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: l’obiettivo primario è il ritorno in Champions League. Spunta un nuovo intreccio per il colpo brasiliano proveniente dalla Premier League: ecco la novità dell’ultim’ora.

La dirigenza partenopea continua a lavorare in ottica futura per nuovi intrecci di calciomercato. A gennaio il Napoli potrebbe mettere a segno profili di caratura internazionale da regalare subito ad Antonio Conte: l’obiettivo numero uno della squadra partenopea è il ritorno immediato in Champions League e così servono nuovi rinforzi per puntare in alto. Ecco la nuova mossa strategica del presidente De Laurentiis per ambire a grandi palcoscenici: tutto può cambiare in fretta e furia per pensare a nuovi colpi di esperienza provenienti dalla Premier League.

Napoli, nuovo intreccio in Premier: spunta il brasiliano

Il ds Manna vorrebbe subito far sognare in grande i tifosi azzurri. Il Napoli è pronto ad essere protagonista nella seconda parte di stagione con innesti di caratura internazionale: il brasiliano potrebbe cambiare squadra subito per un nuovo innesto di qualità dalla Premier.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, anche il Napoli è sulle tracce dell’attaccante brasiliano Matheus Cunha. L’allenatore portoghese del Wolverhampton, Vítor Pereira, non vuole perderlo a gennaio: sulle sue tracce ci sono anche i due di Manchester oltre ad Arsenal, Tottenham e Newcastle. Occhio al nuovo colpo in estate per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte: un’alternativa valida a Romelu Lukaku.

Un momento decisivo per chiudere subito una nuova operazione di calciomercato in ottica futura. Una mossa strategica per ambire a grandi palcoscenici: Cunha ha realizzato dieci gol in Premier League in questa prima parte di stagione con il Wolverhampton attirando i forti interessamenti delle big d’Europa.

C’è anche il Napoli per un nuovo affare in attacco: il ds Manna ha già in mente le nuove operazioni di calciomercato per puntare sempre più in alto. Conte ha richiesto a gran voce nuovi rinforzi di caratura internazionale per puntellare la rosa a sua disposizione in vista del nuovo anno. Il 2025 è alle porte: Cunha può essere la ciliegina sulla torta.