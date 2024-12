Napoli, tegola Buongiorno: cambiano i tempi di recupero

Il Napoli ha intenzione di chiudere alla grande il girone d’andata, ma pochi minuti fa è arrivata la verità sui tempi di recupero di Alessandro Buongiorno

Un’assenza importante in difesa per Conte: spunta la nuova verità sui tempi di recupero di Alessandro Buongiorno, ecco quando tornerà a disposizione del Napoli. Un momento decisivo per conoscere tutti i dettagli del suo ritorno in campo: i tifosi vogliono ambire a grandi palcoscenici, ma senza il guardiano azzurro sarà più difficile.

Il Napoli ha intenzione di chiudere in grande il girone d’andata sotto la guida di Antonio Conte. Un inizio stagionale da urlo per Di Lorenzo e compagni che vogliono subito centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Lo stesso allenatore azzurro dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno ancora per tanto tempo: cambiano i tempi di recupero come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Contro il Genoa è sceso in campo Juan Jesus, ma Conte ha invocato a gran voce l’acquisto di Danilo dalla Juventus per puntellare la retroguardia del Napoli.

Napoli, quando tornerà in campo Buongiorno? I tempi di recupero

Una voglia immensa di essere protagonista in ottica futura. Buongiorno è diventato in poco tempo il beniamino del pubblico del Maradona: i tifosi azzurri lo venerano grazie alle sue chiusure tempestive, ma negli ultimi mesi sta migliorando anche in fase di impostazione nella difesa a quattro di Conte.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Buongiorno potrebbe saltare i prossimi big match contro Atalanta e Juventus. Il mese di gennaio sarà decisivo per allungare in classifica, ma ora Conte dovrà correre ai ripari. Si allungano i tempi di recuperano per il difensore del Napoli: una perdita importante per gli azzurri in ottica futura.

Il Napoli vuole subito collezionare nuove vittorie in campionato per un primo bilancio stagionale. Spunta un nuovo intreccio decisivo per le prossime sfide di campionato: Buongiorno tornerà così in campo soltanto ad inizio febbraio, ma il Napoli ha fretta di chiudere il colpo Danilo per accelerare i tempi.

Salterà così cinque partite di campionato tornando a disposizione di Conte soltanto dopo 40 giorni: pronta la nuova mossa a sorpresa sul fronte calciomercato. La dirigenza partenopea dovrà così puntellare la difesa di Conte con nuovi innesti di qualità: Danilo resta in pole per vestire subito la maglia azzurra.