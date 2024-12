Napoli, Conte sorprende ancora: esclusione eccellente decisa

In casa Napoli avvicina il prossimo impegno di campionato contro il Venezia ed ora arriva la decisione da parte di Antonio Conte che spiazza davvero tutti. Per l’ennesima volta. Si tratta di una esclusione eccellente che farà discutere e che, però, sembra essere praticamente già stata decisa in maniera definitiva.

Siamo al cospetto di un allenatore che di certo non può essere accusato di aver paura nel momento in cui ci sono decisioni forti da prendere. Antonio Conte, come ha più volte ribadito, non guarda in faccia a nessuno e di certo non si nasconde dalle proprie responsabilità. L’obiettivo, adesso, è quello di chiudere bene questo 2024 provando ad agguantare la vetta.

Chiaramente, però, un occhio non può essere dato anche al consolidamento di un piazzamento in UEFA Champions League ed in tal senso la gara con il Venezia, con la sfida tra Lazio ed Atalanta in programma per questo turno, che è una manna dal cielo. Ed ora l’ex allenatore tra le altre di Juventus ed Inter è pronto a sorprendere con una scelta forte.

Conte pronto a sorprendere ancora: le ultime notizie

Siamo al cospetto della classica partita trappola, dal momento che il Napoli ha tutto da perdere, mentre i lagunari solo da guadagnare. Per questo a Castel Volturno starà lavorando in funzione del fatto che bisogna mantenere ai massimi livelli la soglia di attenzione. E le scelte di formazione non possono prescindere dalla condizione di forma dei calciatori.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Repubblica” oggi in edicola, Antonio Conte per la sfida tra il suo Napoli ed il Venezia è pronto a lasciare ancora una volta, dopo quanto fatto a Genova, Khvicha Kvaratskhelia, ormai pienamente recuperato, ed a dare ancora fiducia a David Neres, apparso in grande spolvero anche contro il Genoa.

Napoli, esclusione eccellente contro il Venezia: probabile formazione

In difesa, davanti ad Alex Meret, ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, il confermato Juan Jesus e Mathias Olivera, con la linea mediana composta da Anguissa, Lobotka e Scott McTominay.

Oltre al brasiliano, in avanti il punto di riferimento sarà ancora una volta Romelu Lukaku, con Matteo Politano che agirà invece a tutta fascia sul versante di destra. Insomma, l’esclusione eccellente di Kvaratskhelia è l’unica novità inattesa.