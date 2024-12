Mercato Napoli, affare low cost: via libera e nuovo regalo per Conte

Mercato Napoli, arriva la svolta in maniera importante per il colpo a basso costo che può far felice Antonio Conte. C’è, infatti, il via libera definitiva per questa operazione, che serve come il pane al tecnico e che fa creare un interessante intreccio di calciomercato con gli acerrimi rivali della Juventus.

In sede di calciomercato sono diverse le esigenze che Giovanni Manna sta cercando di colmare all’interno della rosa di Antonio Conte. Come è noto, infatti, dal suo arrivo, è iniziata una autentica rivoluzione che sta dando dei risultati fino a questo momento molto incoraggianti, come certificato dal secondo posto in classifica conquistato fino a questo momento.

La priorità, in senso assoluto, è quella di consegnare al tecnico azzurro un difensore centrale. Rafa Marin, fino ad oggi, non ha dato le risposte auspicate e per questo motivo potrebbe seriamente andare in prestito. Per questo motivo, arriverà un centrale che possa fare il terzo dietro Rrahmani e Buongiorno. Ed adesso è da registrare una svolta significativa.

Mercato Napoli, svolta per il colpo a basso costo

Chiaramente, però, bisogna tenere in considerazione anche i fattori relativi all’ingaggio ed ai costi del cartellino. Dopo gli sforzi fatti in estate per arrivare a profili di primo piano come McTominay e Lukaku, le risorse adesso sono limitate. E per questo motivo è da registrare una importante svolta da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, l’Empoli ha ormai deciso di valutare con estrema attenzione la possibilità di veder andare via Ardian Ismajli. Il difensore centrale albanese, infatti, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025 e gennaio, di conseguenza, è l’ultima occasione per provare a monetizzare. Ed è in cima alla lista del Napoli. Ora arriva una ulteriore svolta.

Napoli, via libera per il regalo a Conte: le ultime notizie a riguardo

Come confermato anche dal suo agente e come raccontato dal quotidiano “La Stampa” oggi in edicola, la Juventus pare intenzionata a mollare la presa per Ismajli ed a puntare tutto su Antonio Silva.

Per questo motivo si tratta di un autentico via libera per il Napoli, dal momento che è un colpo a basso costo ed è un calciatore praticamente perfetto per carisma e voglia di combattere per Antonio Conte.