Calciomercato: colpo Skriniar, intesa raggiunta e firma

In sede di calciomercato arriva una svolta non di poco conto che riguarda da vicino anche il Napoli. Milan Skriniar, infatti, è pronto a dire addio al Paris Saint Germain dopo sei mesi molto duri ed in tal senso arriva una intesa che può portare alla definizione di questo affare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di un giocatore che in Serie A è stato per anni uno dei migliori centrali difensivi in senso assoluto per rendimento, caratteristiche e per le sue qualità del tutto fuori dal comune. Riesce, infatti, ad abbinare delle ottime doti in fase di costruzione del basso ed una soglia di attenzione sempre alta, messa in mostra tanto alla Sampdoria quanto all’Inter.

Il passaggio al Paris Saint Germain avrebbe dovuto rappresentare, almeno dal suo punto di vista, il grande salto di qualità nella sua carriera ma così non è stato. Se al primo anno è riuscito a giocare con continuità, quest’anno è finito estremamente ai margini del progetto di Luis Enrique. Adesso, però, per il futuro di Milan Skriniar arriva una svolta importante.

Calciomercato: l’ex Inter è pronto a dire addio al PSG

L’ex calciatore dell’Inter è stato a lungo accostato anche al Napoli, dove c’è Antonio Conte che è stato uno degli allenatori con i quali meglio si è espresso lo slovacco. In più, c’erano due sponsor d’eccezione per questo affare, vale a dire Stanislav Lobotka e Marek Hamsik, che con lui condividono la nazionalità. Ma andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Stando a quanto raccontato da Fotomac, infatti, il Galatasaray avrebbe affondato il colpo in maniera definitiva per arrivare a Milan Skriniar ed i turchi hanno raggiunto un accordo con i parigini sulla base di un prestito di sei mesi che si concluderà al termine della stagione attualmente in corso. Di conseguenza, sembra destinata a sfumare questa pista per il Napoli.

Skriniar colpo in difesa: intesa raggiunta e firma vicina

Questa intesa dovrebbe essere formalizzata, secondo le indiscrezioni, ai primi di gennaio, con Skriniar pronto dunque a raggiungere ad Istanbul Dries Mertens e Victor Osimhen, due vecchie conoscenze del Napoli. Si attendono sviluppi e conferme da questo punto di vista, ma lo slovacco sembra orientato verso la Turchia.