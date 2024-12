Napoli: affare con il Parma, scambio decisivo

Nuova idea per quanto riguarda i partenopei. Il giocatore del Parma piace molto a Conte e lo scambio potrebbe sbloccare l’operazione

È un Napoli che ragiona su come rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. L’obiettivo da parte di Antonio Conte è quello di riuscire ad avere una squadra di qualità e per questo motivo si sta ragionando su quali colpi chiudere. Nelle ultime settimane sta crescendo l’ipotesi di un terzino sinistro. La cessione di Spinazzola è ormai quasi certa e si sta valutando chi andare a prendere in quel ruolo.

Il nome in pole position è sempre quello di Biraghi, ma c’è un profilo nuovo che si è aggiunto nella lunga lista di Manna. È una ipotesi di calciomercato visto il contratto in scadenza a fine stagione e la possibilità di definire alcuni scambi per risparmiare dal punto di vista economico. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per la fascia, i dettagli

Il Napoli valuta un vice Olivera. Spinazzola avrebbe chiesto la cessione e si sta valutando la possibilità di una sua partenza in questo calciomercato. Naturalmente il via libera arriverà solo una volta trovato il sostituto e sono in corso tutte le riflessioni del caso. Viste le difficoltà di arrivare a Biraghi, c’è un nome nuovo per quanto riguarda quel ruolo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se questa opportunità si svilupperà oppure no.

Secondo le informazioni di calcionapoli24.it, la nuova opportunità di calciomercato del Napoli si chiama Woyo Coulibaly. L’esterno, che può agire anche da tutta fascia, è in scadenza con il Parma e in questo momento l’ipotesi di un prolungamento non è assolutamente in programma. Per questo motivo i partenopei ci pensano e si valuta anche l’opportunità di iniziare a intavolare uno scambio.

I Ducali sarebbero interessati a Zerbin, Ngonge e Spinazzola e uno di questi calciatori potrebbe essere inserito nella trattativa di calciomercato per Coulibaly al Napoli. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se nelle prossime ore si entrerà nel vivo della trattativa e si regalerà a Conte un rinforzo importante.

Mercato Napoli: Coulibaly nel mirino

Coulibaly sarebbe un obiettivo del Napoli in questo calciomercato invernale. Per il momento parliamo di una semplice ipotesi considerato che non ci sono delle reali trattative. Naturalmente nei prossimi giorni ci attendiamo delle novità molto importante su questa ipotesi.