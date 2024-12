Napoli, nuovo scambio con Spinazzola: niente Fiorentina

Leonardo Spinazzola è pronto a dire addio a gennaio al Napoli per vivere una nuova avventura in Serie A. Spunta il possibile scambio, la mossa strategica

Saranno giorni decisivi in casa Napoli per trovare così una nuova destinazione a Spinazzola. Niente Fiorentina per il laterale azzurro che non è molto convinto della destinazione viola vista la presenza di Robin Gosens. Negli ultimi giorni è stato accostato alla squadra di Palladino venendo inserito in diversi scambi con Biraghi e Martinez Quarta, ma ora è spuntata una nuova possibile operazione in Serie A.

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile per gennaio. Leonardo Spinazzola non ha intenzione di vestire la maglia della Fiorentina: Palladino ha puntato tutto su Gosens e così starebbe pensando ad una nuova idea sempre in Serie A. Possibile un nuovo scambio con un altro club italiano ricco di storia che è pronto ad accoglierlo a braccia aperte: ecco la verità annunciata dal quotidiano sportivo Tuttosport.

Napoli, la nuova soluzione per Spinazzola in Serie A

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato. Spunta la nuova squadra del laterale del Napoli che non trovato tanto spazio in questi mesi con Conte, complice anche il cambio di sistema di gioco con il passaggio alla difesa a quattro.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Leonardo Spinazzola è pronto a cambiare aria a gennaio. Negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Fiorentina venendo inserito in diversi scambi suggestivi, ma ora è spuntato anche il Torino pronto a chiudere subito l’affare. Il laterale azzurro vorrebbe tornare a giocare con continuità dopo la prima parte di stagione in cui non ha trovato tanto spazio con Antonio Conte.

Il Napoli potrebbe così pensare anche ad una prelazione per il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, diventato anche il titolare con Spalletti nella Nazionale italiana. La squadra granata non sta attraversando un ottimo periodo di forma perdendo terreno in classifica dopo un inizio avvincente.

Ricci è molto ambito dalle big d’Europa e della Serie A: Spinazzola può rappresentare subito la pedina di scambio per il colpo a centrocampo da regalare a Conte. Una mossa a sorpresa per scegliere subito la sua prossima destinazione in Serie A: il Torino non vede l’ora di puntellare la rosa di Vanoli. I rapporti con Urbano Cairo sono tornati ad essere buoni dopo l’affare in estate con Buongiorno: il laterale del Napoli vuole tornare a giocare.