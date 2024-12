Napoli, addio Meret: firma subito a zero

Alex Meret è tornato protagonista con la maglia del Napoli salvando il risultato contro il Genoa. Ora dovrà pensare al suo futuro: rinnovo lontano, spunta la firma a zero

Parate decisive per regalare altri punti al Napoli, ma il rinnovo del portiere friulano è sempre in alto mare come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino. Un momento decisivo per prendere subito la miglior decisione possibile in vista della prossima stagione. Ora la palla passerà al presidente De Laurentiis che dovrà monitorare attentamente la situazione Meret.

La dirigenza partenopea lavora costantamente per regalare subito nuovi innesti ad Antonio Conte. Un momento decisivo per sognare in grande con l’obiettivo primario di qualificarsi alla prossima Champions League. Il Napoli vuole consolidare una posizione per poi cullare il sogno chiamato Scudetto, ma Atalanta ed Inter non hanno intenzione di perdere terreno in campionato. Il contratto di Alex Meret è in scadenza nel prossimo giugno: può liberarsi a zero con la firma immediata in Serie A.

Napoli, la mossa di Meret: affare a zero

Il Napoli vuole continuare a chiudere nuovi affari in ottica futura. Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco la nuova idea per il futuro di Meret, cosa succederà ora.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Meret continua a migliorare soprattutto sotto il punto di vista della leadership. Il suo rinnovo è ancora lontano, ma con l’arrivo di Conte in panchina il portiere friulano è stato decisivo in tante occasioni con parate prodigiose. Anche il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganin, ha parlato di un possibile colpo a zero dell’Inter: i contatti tra il suo agente Pastorello e Beppe Marotta si fanno sempre più frequenti.

Il ds Manna è sempre molto attento per regalare nuovi innesti di qualità a gennaio, ma ci sono tante altre situazioni da monitorare attentamente. Ecco la mossa a sorpresa dell’Inter che continua a fiutare affari a parametro zero: il Napoli vuole continuare a sognare in grande per ambire a grandi palcoscenici con il ritorno immediato in Champions League.

I prossimi giorni saranno decisivi per prendere una decisione definitiva sul rinnovo di Meret: spunta la strategia dell’Inter che potrebbe pensare a lui come post Sommer. Un intreccio in vista della prossima stagione, ma il Napoli proverà a chiudere per il rinnovo del portiere friulano.