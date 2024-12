Napoli, colpo a centrocampo: Folorunsho è la chiave

Il Napoli è pronto a tornare protagonista sul fronte calciomercato. Spunta l’intreccio con Folorunsho: subito il colpo a centrocampo, la verità in Serie A

Saranno ore frenetiche per conoscere il futuro di Michael Folorunsho. Il centrocampista del Napoli è pronto a dire addio a gennaio per tornare a giocare con continuità: di proprietà degli azzurri, è stato convocato anche dal Ct Spalletti agli ultimi Europei senza fare il suo debutto nella competizione. Ora è pronto ad essere protagonista altrove: c’è la svolta per un nuovo colpo a centrocampo in casa Napoli.

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa azzurra. Il ds Manna vuole subito puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte dopo una prima parte di stagione da applausi. Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma ora l’allenatore azzurro non ha intenzione di mollare sul più bello. Urgono rinforzi a gennaio per competere fino alla fine con le altre big della Serie A: Atalanta ed Inter continuano la propria corsa per lo Scudetto.

Napoli, intreccio con Folorunsho: mossa a centrocampo

Tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato. A gennaio gli azzurri proveranno così la mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: spunta l’intreccio sorprendente con Folorunsho, ecco il nuovo colpo a centrocampo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Michael Folorunsho è pronto a dire addio a gennaio. Il centrocampista del Napoli è voglioso di iniziare una nuova avventura: in estate è stato vicinissimo all’Atalanta, mentre ora è la Fiorentina ad avere la meglio. Un colpo a centrocampo per sostituire Edoardo Bove: può agire da esterno offensivo che come mezzala abbinando qualità a quantità.

In questo modo il ds Manna potrebbe così provare il colpo Fagioli, ormai in uscito dalla Juventus dopo le tante vicende extra-calcistiche in cui è stato coinvolto. Folorunsho è pronto a cambiare subito aria dopo l’intreccio sfumato con l’Atalanta: finora ha collezionato soltanto qualche presenza in maglia azzurra scendendo in campo soprattutto in Coppa Italia. Una nuova pazza idea per puntare in alto: Conte avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento di Fagioli.

Un nuovo colpo dalla Juventus per puntellare il centrocampo azzurro per i prossimi mesi anticipando così le big d’Europa e d’Italia: Fagioli vuole voltare definitivamente pagina scegliendo un nuovo progetto entusiasmante. Ormai ci siamo per il nuovo affare in casa azzurra.