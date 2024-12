Napoli, nuova mossa per Conte: giocherà titolare

Il Napoli è pronto a chiudere alla grande il girone d’andata. Conte sta pensando ad una nuova mossa strategica: ecco l’intreccio decisivo

Saranno giorni intensi in casa Napoli per provare così a superare l’ostacolo chiamato Venezia. Antonio Conte è pronto a rivoluzionare così l’attacco azzurro: spunta la mossa a sorpresa.

La dirigenza partenopea è al lavoro per accontentare subito Antonio Conte, ma ora spuntano le nuove mosse per superare l’ostacolo Venezia. La squadra di Di Francesco è tornata alla vittoria vincendo lo scontro diretto contro il Cagliari: Oristanio resta la punta di diamante del Venezia, ma ora Conte vorrebbe collezionare altri tre punti decisivi. Spunta la nuova mossa in vista della sfida di campionato contro la squadra lagunare: ecco chi giocherà dal primo minuto.

Napoli, Conte vara un tridente inedito: la mossa a sorpresa

Tutto può cambiare nel corso della stagione con innesti di qualità a gennaio, ma nel frattempo Conte vuole pensare alle prossime due sfide: due gare importante per decidere il futuro del Napoli in Serie A. Ecco chi giocherà dal primo minuto contro il Venezia.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Antonio Conte sta pensando di varare ad una nuova strategia per affrontare il Venezia. Una sfida decisiva, la penultima del girone d’andata, per chiudere alla grande la prima parte di stagione davvero entusiasmante. Neres potrebbe affiancare Lukaku e Kvara dal primo minuto con Politano che andrebbe così in panchina. Per Conte è insostituibile, ma ora potrebbe pensare così a concedergli un turno di riposo.

Il Napoli è pronto a scendere subito in campo dopo la vittoria sofferta contro il Genoa: è stata una partita dai due volti per la formazione azzurra. Conte non vuole avere nuovi cali di concentrazione: spunta così il nuovo tridente inedito per superare il Venezia. Infine, ci sarà la Fiorentina ad inizio 2025 per chiudere in bellezza il girone d’andata: un momento decisivo per arrivare fino in fondo.

Politano finora è stato sempre chiamato in causa da Conte grazie alla sua capacità in fase di non possesso. Ecco la mossa strategica per farlo riposare in vista della prossima sfida di campionato. L’allenatore del Napoli è voglioso di dare spazio a Neres insieme a Kvara con tanta qualità al potere: spunta la mossa a sorpresa in vista della prossima sfida di campionato.