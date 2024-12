Napoli, affare a sorpresa col Chelsea: nuovo regalo per Conte

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Il Napoli è pronto a mettere in piedi una nuova trattativa con il Chelsea, dopo quella per Lukaku, per un nome nuovo e che sorprende tutti. Si tratterebbe di un autentico regalo per Antonio Conte, con il livello della rosa che salirebbe ulteriormente.

Gli azzurri, come è noto, a gennaio non possono restare a guardare. Ancor di più dopo lo straordinario percorso fatto fino a questo momento in campionato, l’intero mondo dei partenopei, dai tifosi fino ad arrivare allo staff tecnico, si aspetta degli innesti per tenere viva questa speranza di titolo. Anche perché l’Atalanta e l’Inter da questo punto di vista fanno molta paura.

Tenendo conto che tra le seconde linee ci sono non pochi problemi, però, anche per il discorso relativo alla UEFA Champions League serviranno degli innesti. In particolar modo in difesa ma anche in attacco, dove restano fortemente in bilico sia Raspadori che Simeone, che stanno giocando poco e che hanno diverse offerte.

Gli azzurri guardano ancora in casa Chelsea: le ultime

In tal senso, Conte è stato categorico sul fatto che la rosa a sua disposizione non è competitiva come quella delle altre pretendenti per gli stessi obiettivi, che giocano in Europa e che hanno, di conseguenza, più frecce nel proprio arco. Ora, però, una svolta inattesa può arrivare con questo colpo a basso costo che arriva direttamente dal Chelsea.

Stando a quanto raccontato dalla BBC, infatti, il Napoli si sta muovendo in maniera concreta per prendere dal Chelsea, dopo Romelu Lukaku, un altro esubero di extra lusso. Stiamo parlando di Cristopher Nkunku, giocatore poderoso che, però, sta facendo una enorme fatica a trovare spazio alla corte di Enzo Maresca.

Napoli, occhi sul talento dei Blues: regalo enorme per Conte

Per lui il Napoli starebbe ragionando sulla base di un prestito e si tratta di una pista che lascia tutti di stucco, ma che rappresenterebbe un salto in avanti per la rosa davvero considerevole.

Classe 1997, è un trequartista che vede la porta con una continuità disarmante. Nonostante il poco spazio avuto fin qui, visto che non ha quasi mai giocato titolare, Nkunku ha segnato già 12 gol tra tutte le competizioni. Oltre che da trequartista, può agire anche da ala sinistra o da finto centravanti.