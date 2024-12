Napoli, Conte una furia: nuovo campanello d’allarme

In casa Napoli per Antonio Conte suona un ulteriore campanello d’allarme in vista dei prossimi impegni che non si può in nessun modo ignorare. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa crea apprensione nel tecnico ex Inter e Juventus che può davvero condizionare il resto della stagione per i partenopei.

Gli azzurri stanno vivendo una fase cruciale della propria stagione, dal momento che siamo al momento della raccolta dei primi frutti. Fino a questo momento, infatti, la squadra ha dimostrato di saper reggere le pressioni dell’alta classifica e non ha mai fallito le sfide contro le squadre alla portata. Ben figurando, al netto della gara contro l’Atalanta, in tutti gli scontri diretti.

D’altronde la classifica è lì a dimostrarlo, con il Napoli al secondo posto e che vede ancora a portata di tiro, a soli due punti, l’Atalanta dei miracoli di Gian Piero Gasperini. In tal senso, però, nonostante quanto detto fin qui, c’è un campanello d’allarme che preoccupa e non poco Antonio Conte. Che è a riguardo una autentica furia.

Napoli, altro campanello d’allarme per il tecnico

Dopo la vittoria contro il Genoa dello scorso fine settimana, per la prima volta si è visto il tecnico realmente arrabbiato con la sua squadra per l’atteggiamento incomprensibile messo in campo nella ripresa. E che ha rischiato di far andare alle ortiche un primo tempo letteralmente dominato. Un qualcosa di inaccettabile per uno con la sua mentalità.

Nel suo editoriale su “Repubblica“, il giornalista Antonio Corbo ha sottolineato un aspetto che irrita Antonio Conte di recente a proposito del suo Napoli. La squadra, infatti, nell’ultimo periodo si liquefa, nel momento in cui viene aggredita in maniera importante da parte degli avversari. Ed andiamo a vedere le cause di questo problema.

Conte una furia dopo l’ennesimo problema emerso

Nell’analisi del noto giornalista il problema in questione nasce dal fatto che questa squadra ha una costruzione lenta, che permette dunque sempre agli avversari di prendere delle contromisure rispetto alle iniziative proposte dal Napoli.

Non a caso quando affronta squadre come l’Atalanta, che ti pressa uomo contro uomo, la squadra è come se andasse in apnea, facendo una fatica enorme poi a venirne fuori. Spetta a Conte, adesso, per i prossimi impegni provare a trovare delle contromisure.