Serie A, altro esonero in arrivo: Cannavaro in panchina

In maniera improvvisa si spalancano le porte per il ritorno in Serie A di una icona del nostro calcio come Fabio Cannavaro. Il club, a quanto pare, è pronto a sollevare l’attuale guida tecnica dal proprio ruolo ed a puntare forte sull’ex Udinese e Benevento, tra le altre. Si tratta di un autentico colpo di scena.

Come è noto, per gli allenatori la posizione in Italia è sempre estremamente instabile. Nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, infatti, sono sempre i primi ed a volte addirittura gli unici a pagare. Venendo sollevati dal proprio incarico alla prima occasione utile, rendendo praticamente impossibile strutturare un progetto duraturo nel tempo.

In questa stagione sono già arrivate diverse sorprese da questo punto di vista, con la Roma che, quando siamo giunti ormai neanche a metà del campionato, è già al terzo allenatore diverso. Un altro club, adesso, sembra pronto a cambiare il proprio tecnico ed a puntare in maniera decisa su Fabio Cannavaro. Andiamo a vedere gli sviluppi a riguardo.

L’ex capitano della Nazionale torna in panchina: le ultime

Siamo al cospetto di un profilo che ha scritto pagine indelebili ed enormi di storia del calcio nostrano, ma fin qui da allenatore, a parte le brevi parentesi alla guida di Udinese e Benevento, non ha avuto l’occasione di mettersi in mostra e di far vedere di che cosa è capace. Ora, però, sta per arrivare una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da Rompipallone.it, infatti, ancor di più dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus il Monza sta seriamente riflettendo sulla posizione di Alessandro Nesta. E nel caso in cui dovesse arrivare l’esonero allora Galliani potrebbe seriamente puntare su Fabio Cannavaro per la sua sostituzione.

Fabio Cannavaro torna in Serie A, esonero vicino per il club

Il Monza, allo stato attuale delle cose, è all’ultimo posto in classifica con soli 10 punti conquistati in 17 partite. Ci si aspettava sicuramente di più, ma ci sono oggettivamente dei limiti tecnici da contemplare.

Da vedere, ovviamente, quale decisione prenderà Galliani per provare ad invertire la rotta, ma un profilo come quello di Fabio Cannavaro potrebbe sicuramente essere utile per dare una scossa all’ambiente. Si attendono sviluppi in tal senso. Sono ore di riflessione.