Mercato Napoli, colpo a sorpresa dall’Est: affare da 30 milioni

Mercato Napoli, arriva la svolta per il rinforzo tanto chiesto da Antonio Conte e che può rappresentare l’innesto perfetto per le esigenze di questa squadra. Il colpo a sorpresa arriva direttamente dall’Est Europa ed ha un valore di calciomercato che aggira intorno ai 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sanno di dover intervenire in maniera importante a gennaio, dal momento che questa squadra, così come è strutturata, farebbe fatica, per usare un eufemismo, a durare per tutto l’arco della stagione. Ed il problema diventa ancor più pesante se si programma a lungo termine, ipotizzando un ritorno nelle competizione europee.

Chiaramente, però, ancor di più in vista dell’ultimo impegno da non fallire, la priorità per Conte e la squadra non può non essere il campo, visto che c’è da consolidare il primo posto e da guardare con attenzione al vertice. L’Atalanta, infatti, dista solo due lunghezze e non si può non puntare al primato. A sorpresa, però, arriva una voce su un colpo dall’Est.

Mercato Napoli, svolta per il colpo chiesto da Conte

La priorità è quella di intervenire per puntellare la linea di difesa, ma attenzione anche al reparto avanzato. Davanti ad offerte congrue, infatti, partiranno Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. O almeno uno dei due. Ed in tal caso i loro addii serviranno a finanziare i colpi in entrata. Adesso, però, emerge una nuova potenziale occasione da sfruttare.

Stando a quanto raccontato da Canale 21, infatti, il Napoli non ha mollato la pista che porta a Radu Dragusin, roccioso difensore centrale rumeno ed ex Genoa. Al Tottenham, infatti, sta trovando pochissimo ed anche per la sua età non può non avere l’esigenza di giocare con maggiore continuità.

Napoli, occhi sull’Est Europa: affare da 30 milioni di euro

Classe 2002, infatti, Dragusin è un profilo che da tempo il Napoli sta valutando, seguendone gli sviluppi e cercando di sfruttare il momento in cui gli Spurs dovessero aprire ad una cessione a condizioni vantaggiose.

A quanto pare, però, al momento l’intenzione del Tottenham è quella di lasciar partire Dragusin solo davanti ad una offerta da 30 milioni di euro. Si attendono sviluppi, dal momento che si ha la netta sensazione che sarà decisiva la volontà del ragazzo. Il Napoli osserva, visto che pare non abbia ancora mollato questa pista.