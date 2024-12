Insigne in Serie A, colpo di scena: indizio sui social

Arriva un colpo di scena non di poco conto per quanto riguarda la possibilità di vedere Lorenzo Insigne di nuovo in Serie A. Sui social, infatti, arriva un chiaro indizio a riguardo ed andiamo a vedere quali sono le ultime informazioni che arrivano in tal senso. Si tratta di una svolta significativa.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha scritto pagine importantissime nella storia recente del club azzurro. Per anni, infatti, è stato il padrone della fascia sinistra ed anche capitano, subendo spesso critiche da parte dei tifosi che andavano anche oltre quelle che erano poi le sue effettive responsabilità. Anche con la Nazionale italiana è stato spesso decisivo.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, però, ha fatto sicuramente rumore ed ha sorpreso tutti il suo addio al Napoli, con il passaggio al Toronto. In Canada. Un cambio di vita radicale che ha coinvolto lui e tutte la sua famiglia. Da un po’, però, si vocifera sempre più insistentemente di un suo ritorno in Serie A.

L’ex Napoli torna in Serie A? Le ultime notizie

Anche lui di recente ha alimentato queste voci, spiegando come vedrebbe sicuramente di buon occhio un ritorno in patria. Ancor di più al Napoli, dove farebbe carte false per tornare a giocare. A sorpresa, adesso, arriva un colpo di scena non di poco che riguarda proprio il suo futuro. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

In una storia pubblicata proprio da lui su Instagram, infatti, Lorenzo Insigne ha di fatto annunciato che resterà al Toronto anche per la prossima stagione. Ha pubblicato, infatti, una foto di lui con la maglia del club canadese ed una scritta chiara da questo punto di vista: “Ci vediamo presto”.

Insigne ed il suo futuro, chiaro indizio sui social

Sarà, per lui, la quarta stagione di fila in Canada, dove però le cose non sono andate come da aspettative. In 63 partite giocate con la maglia del Toronto, infatti, Insigne ha segnato 18 gol e fornito 13 assist.

Un rendimento, il suo, sicuramente al di sotto sia delle aspettative che delle sue reali possibilità. Non a caso, anche con la tifoseria canadese il rapporto non è mai realmente decollato e non gli sono mai state risparmiate critiche. Adesso, però, è pronto a rifarsi.