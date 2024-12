Gundogan sbarca in Serie A, colpo per lo Scudetto

Arriva la notizia che può stravolgere il calciomercato italiano. Il campione tedesco del Manchester City Ilkay Gundogan a sorpresa può sbarcare in Serie A. E’ lui il rinforzo individuato dal club per puntare con decisione allo Scudetto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo senza ombra di dubbio al cospetto di uno dei più grandi centrocampisti della sua generazione. La sua carriera, dopo la serie di infortuni che lo ha torturato nella fase finale della sua esperienza al Borussia Dortmund, è rinata sotto la gestione e gli occhi di Pep Guardiola, che lo ha reso un tuttocampista decisivo in ogni zona di campo.

Non a caso è diventato una bandiera ed una icona del Manchester City, al netto della breve parentesi di due anni, comunque importante a livello personale, al Barcellona. A sorpresa, però, adesso un club di Serie A è pronto a puntare con decisione su Ilkay Gundogan, con l’obiettivo di puntare in maniera importante allo Scudetto.

Il tedesco ex Barcellona in Italia: cosa succede

Straordinario sia come recuperatore di palloni, nonostante un fisico non titanico, per usare un eufemismo, che in fase di impostazione, negli anni è migliorato anche negli inserimenti diventando un autentico goleador. Non a caso in carriera ha messo a referto ben 117 gol. Solo nei club, senza tener conto della Nazionale tedesca.

Adesso, stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, l’Inter sta pensando seriamente di affondare il colpo per Ilkay Gundogan in estate, approfittando del fatto che il tedesco ha il contratto in scadenza con il Manchester City. Nonostante i 35 anni, si tratterebbe di un colpo sensazionale e capace di dare entusiasmo a tutta la piazza.

Gundogan in Serie A per lo Scudetto: la trattativa spiazza tutti

Nonostante sia un profilo praticamente imprescindibile per Pep Guardiola, sembra che il suo ritorno al City si tradurrà in una breve parentesi di un anno. Non arrivano indicazioni per il suo rinnovo, infatti, e dunque a fine anno, a meno di sorprese, sarà addio.

L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio da 7,7 milioni di euro a stagione, decisamente troppi per le finanze e le politiche sugli stipendi dell’Inter. Nonostante questo, però, la dirigenza nerazzurra non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione per arrivare a Gundogan e vuole provare il tutto per tutto per regalare questa pedina sensazionale a Simone Inzaghi.