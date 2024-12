Serie A, esonero UFFICIALE: il sostituto firma subito

Giunti a questo punto della stagione, la società ha preso una decisione importante e scontata a fronte del rendimento della squadra.

Ad inizio campionato mai nessuno avrebbe pronosticato questa posizione di classifica per una formazione che considerando il suo valore assoluto merita decisamente di navigare in posizioni completamente diverse. A fronte di questo, ed all’ultima, comunque sfortunata, sconfitta in campionato, il club ha deciso nella mattinata di oggi di esonerare l’allenatore, già rassegnato all’idea che il suo destino si sarebbe compiuto.

Il club è dunque pronto a ripartire, e per farlo starebbe pensando di affidare la squadra ad un profilo giovane ma che già in passato ha dimostrato di meritare palcoscenici comunque prestigiosi come quelli della Serie A.

Serie A, altro esonero UFFICIALE

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, dove nelle scorse ore è saltata la quinta panchina della stagione dopo le due della Roma, quella del Lecce e quella del Genoa.

La notizia era nell’area, mancata solo l’ufficialità, che alla fine è arrivata nella tarda mattinata di oggi. Nel comunicato pubblicato nelle scorse ore, infatti, il club ha comunicato la propria decisione, figlia con ogni probabilità dell’ultima sconfitta in campionato. L’allenatore fino a questo punto della stagione ha goduto di una fiducia incondizionata, ma l’attuale posizione di classifica della squadra, mista ad un calcio tutt’altro che sfavillante, ha portato la dirigenza a ricredersi e prendere questa decisione che potrebbe avere conseguenze tanto positive quanto negative sulla stagione, anche se alla fine il cambiamento porta sempre bene.

Stando dunque a quanto appreso nelle scorse ore sui canali ufficiali del club, il Monza ha deciso di esonerare Alessandro Nesta. Fatale per l’ex calciatore di Milan e Lazio la sconfitta di ieri contro la Juventus, tanto immeritata quanto alla fine decisiva per il proseguo della sua avventura sulla panchina dei Bagai.

Dopo l’esonero svelato anche il nuovo allenatore

Alessandro Nesta è quinto esonero di questa stagione di Serie A. Il percorso dell’allenatore italiano sulla panchina del Monza è stato caratterizzato da tanta sfortuna, ma alla fine quello che contano sono i risultati, che ad oggi vedono la formazione biancorossa essere addirittura il fanalino di coda del campionato.

Il Monza è dunque pronto a ripartire, ma da chi? Tanti nomi sarebbero stati fatti già nel corso delle scorse settimane, ma l’impressione è che la scelta di Adriano Galliani sia alla fine ricaduta su Salvatore Bocchetti, ex giocatore di Juventus e Milan, fra le altre, che in carriera ha già avuto una breve, intensa e positiva alla fine esperienza sulla panchina del Verona, che riuscì a portare alla salvezza grazie all’aiuto di Marco Zaffaroni.