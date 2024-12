Calciomercato, esonero immediato: Allegri torna in Serie A

Tutto può cambiare nelle prossime ore con l’arrivo immediato di Massimiliano Allegri in panchina. Spunta l’intreccio decisivo in Serie A: rischia subito l’esonero

Il mondo del calcio gira intorno al risultato, giudice supremo delle valutazioni soprattutto per il futuro degli allenatori. Ora può arrivare subito l’esonero: decisiva la prossima sfida di campionato. Allegri è in pole per sostituirlo sulla panchina prestigiosa di Serie A.

Dopo la separazione avvenuta in estate con la Juventus, l’allenatore livornese è pronto a tornare protagonista in Serie A. Negli ultimi mesi è stato accostato anche a diversi club blasonati in Serie A: spunta la decisione definitiva in caso di esonero. Tutto dipenderà dal prossimo risultato in campionato: in caso di sconfitta, potrebbe arrivare un nuovo terremoto nel campionato italiano. Una situazione sempre al limite per cercare di trovare la miglior soluzione possibile: ha cambiato tante formazioni in questi mesi per riuscire a risalire subito in classifica, ma l’inizio stagionale finora è stato altalenante.

Serie A, la pazza idea si chiama Allegri: esonero in vista

Un intreccio decisivo per rivoluzionare subito la guida tecnica in vista del girone di ritorno: ecco la situazione annunciata dall’edizione di Libero. Allegri non vede l’ora di ripartire con un progetto avvincente in Serie A: la nuova idea in Italia.

Come svelato dal giornalista di Libero, Gabriele Galluccio, Fonseca dovrà vincere a tutti i costi contro l’Hellas Verona per salvare ancora una volta la sua panchina. La scelta di puntare sui giovani ha fatto storcere il naso ai tifosi rossoneri visto il pareggio collezionato contro il Genoa a San Siro. L’allenatore portoghese cercherà così di avere la meglio nell’anticipo di Serie A: in caso di sconfitta, potrebbe arrivare l’esonero immediato con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri che conosce anche l’ambiente.

L’allenatore livornese è pronto a tornare in panchina per infondere le sue idee alla rosa rossonera: Fonseca ha cercato di improntato uno stile di gioco differente rispetto a Pioli, ma finora ha riscontrato tanti problemi. Il Milan vuole ritornare in Champions League anche nella prossima stagione, ma ora il distacco dalle altre big d’Italia si è fatto già ampio.

Alcune decisioni hanno fatto discutere come la panchina di Theo Hernandez nell’ultima sfida pareggiata contro il Genoa: ora Verona può diventare fatale per l’allenatore portoghese. Un momento decisivo per svoltare definitivamente in vista del girone di ritorno: Allegri è pronto a ripartire, l’alternativa si chiama Maurizio Sarri senza squadra dopo l’avventura alla Lazio.