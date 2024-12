Napoli, ADL chiude 4 colpi a gennaio: l’annuncio

La dirigenza partenopea vuole chiudere subito i nuovi colpi di calciomercato in vista di gennaio. Il presidente De Laurentiis regala 4 affati a Conte a gennaio: ecco chi sono

Saranno giorni intensi in casa azzurra per chiudere subito nuove operazioni di calciomercato. Il Napoli vuole sognare in grande per tornare protagonista in campo europeo: ecco l’intreccio decisivo per sognare in grande con l’imminente qualificazione in Champions League. Subito quattro colpi di mercato per Conte.

La dirigenza partenopea non ha intenzione di commettere gli errori del passato. Il Napoli vuole chiudere subito nuovi innesti di qualità per rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di Conte. L’allenatore azzurro ha richiesto già da tempo nuovi colpi da urlo: ora a gennaio potrebbero arrivare subito quattro nuovi calciatori di rilievo pronti a vestire la maglia azzurra.

Napoli, l’intreccio decisivo a gennaio: 4 colpi immediati

Una voglia immensa di continuare il percorso di crescita sotto la gestione Conte: quattro nuovi colpi per sognare in grande centrando subito la prossima qualificazione in Champions League. Tutto può cambiare subito sul fronte calciomercato: ADL non vuole badare a spese per accontentare l’allenatore azzurro.

Il Napoli vuole subito chiudere nuove operazioni di mercato in ottica futura. Spunta l’intreccio da urlo in vista della seconda parte di stagione: un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici tornando da protagonisti in Champions League. Il ds Manna ha messo nel mirino diversi obiettivi: l’edizione odierna de il Mattino ha fatto intendere che ADL proverà a chiudere 4 colpi sensazionali per puntellare la rosa a disposizione di Conte.

Il primo nome sulla lista è quello di Danilo della Juventus: un tira e molla infinito con i bianconeri con i contatti sempre più frequenti tra le parti anche grazie all’intermediario internazionale Fabrizio De Vecchi. L’altro profilo suggestivo è quello dell’italo-brasiliano, Luiz Felipe, accostato nelle ultime ore anche alla Juventus. Con la Fiorentina, invece, è pronto un maxi affare con l’arrivo di Biraghi in maglia azzurra dopo che ha rotto definitivamente i rapporti con Palladino, ma non è l’unico nel mirino di ADL.

Martinez Quarta resta la pazza idea in difesa anche per la prossima stagione: il difensore viola non rientra nei piani dell’allenatore della Fiorentina. L’argentino potrebbe cambiare subito aria in ottica futura: Palladino potrebbe accettare una contropartita tecnica tra Folorunsho e Spinazzola. Gennaio è sempre più vicino.