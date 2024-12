Napoli, offerta lampo per Simeone: la decisione di ADL

Il Napoli dovrà fare i conti anche con addii eccellenti a gennaio. Spunta la mossa a sorpresa per Simeone: nuova offerta per l’argentino, ecco la risposta del presidente De Laurentiis

Un momento decisivo per conoscere le prossime operazioni di calciomercato in casa Napoli. La società partenopea continua a pensare al futuro con nuove mosse a sorpresa a gennaio: spunta il nuovo intreccio per Simeone a gennaio, arriva la risposta del presidente De Laurentiis dopo l’ennesima offerta.

Il direttore sportivo, Giovanni Manna, è al lavoro per chiudere nuovi affari in vista del futuro. Nel frattempo è arrivata una nuova offerta decisiva per l’attaccante argentino del Napoli, Giovanni Simeone: ecco la risposta del presidente De Laurentiis in vista della sessione invernale di calciomercato. ADL vuole subito pensare al futuro con nuovi affari entusiasmanti in vista della seconda parte di stagione: ecco la mossa a sorpresa per Simeone.

Napoli, l’affare decisivo per Simeone: la mossa a sorpresa

Tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato: ecco il dettaglio a sorpresa per conoscere così il futuro di Simeone che è sempre accostato a numerosi club di Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il presidente De Laurentiis vuole subito chiudere l’affare di 15 milioni per El Cholito Simeone. Il Torino si è spinto fino ad un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni con la postilla di una qualificazione ad una Coppa europea: ADL ha rifiutato subito la proposta.

Nelle ultime ore è arrivata una nuova mossa a sorpresa del ds Vagnati per chiudere l’operazione di calciomercato: a gennaio Conte non ha intenzione di fare a meno dell’attaccante argentino che ha segnato diversi gol quando è stato chiamato in causa tra Coppa e campionato. Ecco la nuova mossa strategica in vista di gennaio per conoscere così il futuro dell’argentino: al momento non partirà a gennaio, ma resterà fino al termine della stagione cercando di contribuire ai successi del Napoli.

Una nuova mossa strategica per puntare in alto blindando così i migliori calciatori in rosa nonostante una competizione a settimana. Il Napoli mira in alto per ritornare a vivere notti da sogno in campo europeo: ecco la risposta di De Laurentiis al presidente Cairo in ottica futura. Simeone non ha intenzione di lasciare gli azzurri proprio ora: il Torino dovrà virare su altri obiettivi, in pole c’è Beto.