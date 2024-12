Calciomercato, Ancelotti in Serie A: arriva subito

Carlo Ancelotti è pronto ancora a sognare in grande. L’allenatore italiano non vuole fermarsi ora: pronto il suo ritorno suggestivo in Serie A

Saranno momenti decisivi per conoscere così il futuro di Carlo Ancelotti. Il top club italiano vuole subito annunciare la prossima guida tecnica: ecco il suo arrivo immediato in ottica futura. Ecco la prossima destinazione per rivederlo ancora in panchina.

Un momento decisivo per conoscere ancora il futuro dell’allenatore più titolato del Real Madrid. Ancora un trofeo vinto alla guida dei blancos per l’allenatore nativo di Reggiolo: ora è pronto a tornare in Serie A per continuare la sua carriera ricca di successi. Spunta un nuovo intreccio in Italia per vederlo subito su una panchina italiana: la sua ultima esperienza al Napoli non è finita nel migliore dei modi, ma ora non vede l’ora di ritornare in patria per un nuovo progetto avvincente.

Serie A, la prossima squadra di Ancelotti: ecco il suo futuro

L’allenatore italiano aveva svelato di voler concludere la sua carriera anche alla guida di una Nazionale, ma tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Spunta la nuova mossa a sorpresa in ottica futura: ecco la verità assoluta di pochi minuti fa.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Ranieri vuole Ancelotti per il futuro della Roma. L’allenatore giallorosso diventerà il consulente di mercato della società capitolina: i Friedkin sono pronti ad annunciare subito il prossimo allenatore. Il ds Ghisolfi ha fatto intendere che non aspetteranno altro tempo per programmare la prossima stagione: ora Ranieri ha l’arduo compito di risollevare il morale della squadra.

Se Xabi Alonso dovesse firmare con il Real Madrid, l’incastro potrebbe concretizzarsi: c’è sempre il Brasile sulle sue tracce soprattutto in caso di salita al potere di Ronaldo come futuro presidente della Federazione. Nell’ultimo periodo è stato bersagliato da critiche e fischi al Bernabeu, ma ora i blancos si sono ripresi collezionando l’ennesimo trofeo della storia vincendo il Mondiale per Club.

Ora la decisione spetterà soltanto a lui per iniziare un nuovo percorso avvincente in Serie A: ecco la nuova idea da urlo in Italia per rivederlo subito in panchina. Una nuova mossa strategica in ottica futura per arrivare così a rivoluzionare il progetto tecnico della Roma che sta attraversando un periodo davvero terribile. Ora Claudio Ranieri cercherà di far svoltare definitivamente la Roma per poi pensare subito al futuro.