Napoli, colpo dal Milan: Manna anticipa la Juve

Il Napoli continua a pensare subito a nuovi rinforzi in vista di gennaio: spunta il nuovo intreccio in casa Milan, c’è anche il forte interesse della Juventus

Il ds Manna è pronto a sondare nuovi profili interessanti in vista della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici con il ritorno in Champions League: ecco la nuova mossa strategica per il colpo in difesa. La Juventus non molla la presa per un nuovo affare dal Milan: conosciamo tutti i dettagli dell’operazione.

La dirigenza partenopea è pronta a regalare subito nuovi colpi a gennaio: ecco l’intreccio decisivo in ottica futura, arriva subito dal Milan. Un nuovo affare decisivo per ambire a grandi palcoscenici continuando la rincorsa alla qualificazione della prossima Champions League. Il Napoli continua a monitorare profili interessanti in ottica futura: spunta la decisione di Conte. Tutto può cambiare rapidamente sul fronte calciomercato per nuove idee di calciomercato davvero avvincenti: ecco la possibile operazione dai rossoneri per rinforzare la difesa del Napoli.

Napoli, affare decisivo: chiusura dal Milan

Un momento decisivo per chiudere subito affari a gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Saranno giorni intensi per arrivare così a programmare subito il colpo da mettere a segno dal direttore sportivo Giovanni Manna. Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese per non commettere gli errori del passato nella sessione invernale di calciomercato.

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, Tomori è stato offerto proprio agli azzurri ma c’è anche la Juventus sulle sue tracce per l’operazione in prestito a gennaio come riportato da Tuttosport. Continua il duello a distanza tra azzurri e bianconeri per rinforzare le rispettive difese: spunta l’affare decisivo in Serie A per pensare così a nuovi colpi suggestivi in ottica futura.

Tomori non rientra più nei piani del Milan: la Juventus vuole provarci con un’operazione stile Kalulu sulla base di un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione. Il difensore inglese potrebbe subito fare le valigie a gennaio per tornare protagonista in un nuovo club di Serie A.

Ormai Fonseca ha effettuato nuove scelte di formazione per continuare a credere in un nuovo progetto tecnico. Il tecnico portoghese ora rischia davvero tanto: il Milan vuole tornare subito a vincere, ma l’inizio stagionale non è stato finora dei migliori.