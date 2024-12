Sarri nuovo allenatore: scelta fatta, torna in Serie A

In Serie A sta per arrivare una svolta non di poco conto. Un club è pronto ad affondare il colpo in maniera inattesa per Maurizio Sarri ed in tal senso si tratta di una notizia che rappresenta un colpo di scena totalmente sorprendente. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il tecnico toscano è uno dei più innovativi sicuramente della sua generazione, dal momento che molto spesso i suoi principi di gioco si sono dimostrati essere addirittura in anticipo sui tempi. Partendo praticamente dal nulla, è arrivato sul tetto d’Europa vincendo l’Europa League con il Chelsea e lo Scudetto con la Juventus.

La sua ultima esperienza alla Lazio, però, si è conclusa in maniera amara ed anche brusca, dal momento che sono arrivate le sue dimissioni per delle spaccature che si sono create all’interno dello spogliatoio. Adesso, però, sta per arrivare per lui una ghiotta occasione di tornare in auge ed in panchina in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il toscano nuovo allenatore: il club ha deciso

Da tempo si parla di un suo ritorno in panchina, dal momento che, come è normale che sia, un tecnico del genere non può non attirare l’interesse di tutte le realtà che vogliono dare una sterzata alla loro stagione. In tal senso, un club pare aver deciso ed è pronto a rompere gli indugi, come si suol dire, per assicurarsene le idee e le competenze.

Stando a quanto raccontato da FantaMaster.it, infatti, il Milan sarebbe pronto ad esonerare Paulo Fonseca in caso di ulteriori risultati negativi in una situazione molto delicata che va ormai da troppo tempo. Ed in cima alla lista dei rossoneri ci sarebbe proprio Maurizio Sarri, l’unico forse capace di dare una sterzata.

Sarri torna in Serie A: le ultime notizie a riguardo

D’altronde la squadra sembra essere perfetta per quelle che sono le sue esigenze e c’è anche Loftus-Cheek che vede in lui uno dei suoi massimi estimatori. I due, infatti, hanno lavorato insieme con straordinari risultati al Chelsea.

Si attendono sviluppi in tal senso, ma per l’arrivo di Maurizio Sarri al Milan, e per l’eventuale esonero di Paulo Fonseca, sarà decisiva la sfida tra i rossoneri e l’Hellas Verona in programma per domani.