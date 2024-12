Napoli, affare in difesa: intreccio con il Como

Il Napoli vuole subito accontentare Antonio Conte in vista di gennaio: spunta il nuovo duello a distanza con il Como, l’affare che non t’aspetti

Il ds Manna è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a mettere a segno nuovi colpi in casa Napoli. Ecco la nuova destinazione in vista di gennaio: spunta anche il forte interessamento del Como pronto ad accontentare Cesc Fabregas.

La dirigenza partenopea continua a monitorare nuovi innesti in vista della seconda parte di stagione. Il Napoli vuole subito mettere a segno colpi a gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco la mossa a sorpresa in ottica futura. Il Como potrebbe avere la meglio proprio su un obiettivo azzurro: spunta l’intreccio decisivo annunciato pochi minuti dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira.

Napoli, la mossa a gennaio: c’è anche il Como sulle sue tracce

Saranno giorni intensi in vista di gennaio che è ormai alle porte: le big della Serie A hanno intenzione di puntellare le rispettive rose per essere protagonista nella seconda parte di stagione. Ecco l’ultim’ora decisiva per conoscere la sua prossima squadra in Italia.

Come svelato in esclusiva su X dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Fabiano Parisi è finito nel mirino del Como che è pronto a mettere a segno nuovi colpi a gennaio. Il Napoli ha seguito il terzino sinistro della Fiorentina negli ultimi giorni, ma in pole resiste Biraghi che è fuori anche lui dal progetto viola. Una mossa a sorpresa in vista della seconda parte di stagione: Gosens è il titolare di Palladino che potrebbe lasciar andare via gli scontenti nella sessione invernale di calciomercato.

Il giocatore nativo di Solofra è voglioso di mettersi in luce dopo tanta panchina collezionata in questa prima parte di stagione. Parisi è stato accostato anche alla Juventus negli ultimi giorni: ecco il momento decisivo per conoscere la sua prossima destinazione.

Rapido e tecnico, Parisi ha fatto una lunga gavetta partendo dall’Avellino in Serie C per poi farsi spazio anche in Under 21: ora il terzino viola vuole tornare a giocare con continuità. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere così la sua prossima destinazione: anche la Juve potrebbe accelerare per l’operazione in difesa. I bianconeri sono sempre molto attivi a gennaio per sostituire Bremer e Cabal che resteranno fuori per tutta la stagione.