Napoli, De Zerbi beffa ADL: vola in Francia

Il Napoli dovrà fare molto attenzione anche al Marsiglia targato Roberto De Zerbi: l’intreccio decisivo in Francia, pronto a salutare subito

Un momento decisivo per puntare in alto con nuovi intrecci di calciomercato a partire dal primo gennaio. Ecco la prossima mossa a sorpresa di De Zerbi: può sorprendere subito il Napoli. Una nuova destinazione sorprendente per continuare così ad essere protagonista nel calcio internazionale.

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta ad ogni soluzione immediata per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Un momento decisivo per continuare a crescere con il nuovo progetto tecnico dell’allenatore azzurro iniziato da pochi mesi. Pochi minuti è arrivato il forte interessamento del Marsiglia con Roberto De Zerbi pron to a beffare il presidente De Laurentiis. Ecco il nuovo intreccio da monitorare attentamente: il ds Manna è pronto a virare subito su altri obiettivi di calciomercato.

Napoli, la mossa a sorpresa di De Zerbi: lo porta a Marsiglia

L’allenatore italiano del Marsiglia continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in Serie A. Spunta l’intreccio decisivo in ottica futura: ecco la mossa a sorpresa di De Zerbi. Scopriamo così il dettaglio sorprendente in ottica futura: ecco il momento giusto per chiudere l’affare già a gennaio.

Come svelato da L’Equipe, Danilo è pronto a salutare la Juventus per volare al Marsiglia. Roberto De Zerbi ha individuato nel difensore brasiliano il prossimo affare per rinforzare la sua retroguardia: un intreccio decisivo con il Napoli che vuole subito regalare un nuovo centrale a Conte.

In passato anche Raspadori è stato accostato al Marsiglia: il calciomercato di gennaio può regalare un nuovo affare in vista della seconda parte di stagione. Il Napoli è molto attento ad ogni soluzione in vista della prossima sessione di calciomercato.

Anche l’attaccante azzurro vuole continuare ad essere protagonista per non perdere la Nazionale italiana: Conte non lo lascerà partire facilmente, mentre De Laurentiis non ha intenzione di rinforzare una diretta concorrente come la Juventus. Danilo è pronto a dire addio ai bianconeri per iniziare così subito la sua nuova avventura: la sua storia d’amore con la Juventus è ormai ai titoli di coda.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere così il futuro del difensore brasiliano: ecco quello che succederà da qui a gennaio. Il Napoli vuole non farsi trovare impreparato: spunta la mossa sorprendente di De Zerbi.